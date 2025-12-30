​W wtorek 30 grudnia 2025 roku oficjalnie zakończyła się działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku. Trzech ostatnich pracowników placówki bezpiecznie opuściło terytorium Federacji Rosyjskiej, a konsulat formalnie przestał funkcjonować. Decyzja ta jest efektem narastającego napięcia w relacjach polsko-rosyjskich i stanowi element szerszego sporu dyplomatycznego między Warszawą a Moskwą.

/ Shutterstock

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że wszyscy pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Irkucku bezpiecznie opuścili Rosję. Konsulat, który należał do najmniejszych polskich placówek dyplomatycznych w tym kraju, liczył zaledwie trzech pracowników. Obecnie trwa tzw. techniczne zamykanie placówki.

Dyplomatyczny konflikt na linii Warszawa-Moskwa

Decyzja o zamknięciu polskiego konsulatu w Irkucku to bezpośrednia odpowiedź Rosji na wcześniejsze działania polskich władz. 19 listopada 2025 roku szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ogłosił cofnięcie zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Była to reakcja na rosyjskie akty dywersji wymierzone w polskie linie kolejowe.

Zgodnie z decyzją MSZ, rosyjski konsulat miał zostać zamknięty do północy 23 grudnia, a jego pracownicy zobowiązani byli do opuszczenia Polski. Mimo upływu wyznaczonego terminu, budynek konsulatu przy ul. Batorego w Gdańsku nie został przekazany stronie polskiej.

Konsekwencje dla Polaków w Rosji

Wraz z zamknięciem konsulatu, wszystkie sprawy konsularne dotyczące Polaków mieszkających na Syberii i Dalekim Wschodzie będą obsługiwane przez Ambasadę RP w Moskwie. To oznacza znaczne utrudnienia dla obywateli polskich i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących rozległe tereny Rosji, którzy dotychczas mogli liczyć na wsparcie w Irkucku, zwłaszcza w nagłych przypadkach, takich jak utrata dokumentów, potrzeba wsparcia prawnego czy pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Decyzja o zamknięciu placówki może negatywnie wpłynąć na dalsze relacje polsko-rosyjskie oraz na sytuację Polaków mieszkających w Rosji. Ograniczenie obecności dyplomatycznej utrudni również kontakty kulturalne i gospodarcze w regionie.