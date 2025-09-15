Już od 17 września pacjenci w Polsce będą mogli skorzystać z wizyty u psychologa, optometrysty oraz lekarza medycyny sportowej bez konieczności uzyskania skierowania od lekarza rodzinnego. To efekt nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych przez NFZ, która ma usprawnić dostęp do specjalistów i odciążyć podstawową opiekę zdrowotną.

Koniec skierowań! Od 17 września do tych lekarzy pójdziesz bez papierologii / Shutterstock

Nowelizacja ustawy, która wchodzi w życie 17 września 2025 roku, znosi obowiązek posiadania skierowania do trzech grup specjalistów: psychologa, optometrysty oraz lekarza medycyny sportowej. Dotychczas, aby skorzystać z ich usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjenci musieli najpierw uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmiany mają na celu skrócenie kolejek do gabinetów specjalistycznych oraz odciążenie lekarzy rodzinnych, którzy dotychczas wystawiali skierowania do tych specjalistów.

Zniesienie skierowań do psychologów to odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne i fakt, że już wcześniej nie wymagano skierowania do psychiatry. Nowe przepisy przewidują także, że optometrysta zatrudniony w placówce mającej kontrakt z NFZ będzie mógł wystawiać skierowania do okulisty, co dodatkowo ma usprawnić proces diagnostyki i leczenia wad wzroku.

Lekarze medycyny sportowej zyskają możliwość diagnozowania przeciążeń, kwalifikowania do udziału w zawodach oraz wydawania zaświadczeń wymaganych przez szkoły i kluby sportowe - wszystko to bez konieczności wcześniejszej wizyty u lekarza rodzinnego.

Reforma systemu ochrony zdrowia

Nowe regulacje wpisują się w szerszą reformę systemu ochrony zdrowia, której celem jest zwiększenie dostępności do specjalistów, reorganizacja szpitali oraz rozwój ambulatoriów. Obecnie bez skierowania można już korzystać z usług m.in. psychiatry, ginekologa, położnika, onkologa, wenerologa oraz dentysty.

Zmiany mają przynieść realne korzyści pacjentom, skracając czas oczekiwania na wizytę i ułatwiając dostęp do niezbędnej pomocy specjalistycznej.