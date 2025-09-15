Głównym tematem rozmów prezydenta Karola Nawrockiego podczas wtorkowych wizyt w Berlinie i Paryżu ma być bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Mimo powtarzających się deklaracji strony niemieckiej, że sprawa prawnie jest zamknięta, polski prezydent zamierza podjąć kwestię reparacji za II wojnę światową. Nawrocki na spotkaniu z Frankiem-Walterem Steinmeierem będzie się o nie dopominał - chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

Prezydent RP Karol Nawrocki na warszawskim lotnisku przed wylotem do Waszyngtonu. / Radosław Pietruszka / PAP

We wtorek Karol Nawrocki odbędzie w Berlinie rozmowy w cztery oczy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem. Polski prezydent nie ma w swoim programie w Niemczech żadnych oficjalnych konferencji prasowych.

Nawrocki i reparacje

Przed wizytą z otoczenia Karola Nawrockiego popłynęły komunikaty, że prezydent zamierza w Berlinie podjąć temat reparacji za drugą wojnę światową. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział na początku września w Studiu PAP, że Nawrocki na spotkaniu ze Steinmeierem będzie się o nie dopominał - chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

Nawrocki, przemawiając 1 września na Westerplatte, mówił, że reparacje są konieczne, by "móc budować oparte na fundamentach prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem".

Stanowisko rządu niemieckiego jest tu niezmienne, Berlin w powtarzających się komunikatach informuje, że kwestia reparacji wojennych jest dla Niemiec prawnie zamknięta. Tak sprawę przedstawił kanclerz Merz w trakcie swojej wizyty w Warszawie 7 maja.

Takie stanowisko powtórzył też w poniedziałek pełnomocnik rządu RFN ds. współpracy z Polską Knut Abraham. Zastrzegł jednak, że potrzebne jest "nowoczesne przełożenie" historycznego zobowiązania wobec Polski, np. w formie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa.

Byłoby to zgodne z sugestiami szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, który uważa, że gest ze strony Berlina mógłby polegać na inwestycji RFN w obronność Polski.

Rozmowy z Macronem

W Paryżu prezydenci Karol Nawrocki i Emmanuel Macron poruszą tematy "związane z bezpieczeństwem i obronnością, w szczególności - w następstwie wtargnięcia dronów rosyjskich na terytorium Polski" - podał w komunikacie Pałac Elizejski. Omówią też wsparcie dla Ukrainy, a także relacje dwustronne między Francją a Polską.

Po wtargnięciu rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski prezydent Macron zadecydował o skierowaniu trzech myśliwców Rafale do celów misji Wschodnia Straż, która ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Rafale już pełnią te zadania.

Najważniejszym wydarzeniem w relacjach dyplomatycznych Polski i Francji było podpisanie 9 maja br. w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni. Traktat zawiera klauzulę o wzajemnym wsparciu na wypadek zagrożenia, ale nie tworzy nowych zobowiązań.

Francja jest czwartym najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce. Jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o kierunek polskiego eksportu (za Niemcami i Czechami); jej udział w eksporcie Polski w I kwartale 2025 r. wyniósł 6 procent. Dla eksportu francuskiego Polska była dziesiątym partnerem w ostatnich latach, jej udział w eksporcie Francji wyniósł 2,5 proc. w pierwszym kwartale br.