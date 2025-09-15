Alert informacyjny, czyli jeszcze szybsze przekazywanie pilnych informacji w mediach - taki ma być efekt podpisanego w poniedziałek po południu trójstronnego listu o współpracy trzech instytucji. Chodzi o ośrodek badawczy Centrum Techniki Morskiej, Polską Agencję Prasową oraz zespół firm informatycznych.

Alert informacyjny, czyli jeszcze szybsze przekazywanie pilnych informacji w mediach / Shutterstock

W sprawie alertu informacyjnego umowę trójstronną w poniedziałek zawarły ośrodek badawczy Centrum Techniki Morskiej, Polska Agencja Prasowa oraz zespół firm informatycznych.

W takim trójkącie chcielibyśmy wypracować jakiś model alertu informowania mieszkańców o tym, co się złego dzieje - mówił reporterowi RMF FM Paweł Kostrzewa z Polskiej Agencji Prasowej.

Alert informacyjny nie ma zastąpić alertów RCB, ma być dodatkowym narzędziem.

Chodzi o to, żeby każdy z obywateli mógł dostać informację w zależności od tego, gdzie mieszka - wyjaśnia Paweł Kostrzewa.