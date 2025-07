Państwo polskie będzie działało bezwzględnie wobec tych, którzy planują destabilizować sytuację m.in. na polskich granicach - powiedział Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów. Premier poinformował, że służby dotychczas zatrzymały 32 osoby, które są podejrzane o współpracę z rosyjskimi służbami. Wśród nich jest jeden Polak.

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Ministrów w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów poinformował, że dotychczas polskie służby zatrzymały 32 osoby, które są podejrzane o współpracę z rosyjskimi służbami. Wśród nich są Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy, a także Kolumbijczyk i Polak. Rosyjskie służby zalecały tym osobom akty dywersji, a także pobicia. Szef rządu przekazał, że jedna osoba została skazana, inne są zatrzymane i czekają na procesy.

Odnosząc się do kwestii 27-letniego Kolumbijczyka, który ma stać za dwoma podpaleniami w Polsce , premier podkreślił, że praca prokuratury i polskich służb potwierdziła po raz kolejny, iż także te próby dywersji miały miejsce na bezpośrednie zlecenie służb rosyjskich.

Zwróciłem się do ministrów zgodnie z właściwościami - do ministra (koordynatora służb specjalnych Tomasza) Siemoniaka, do ministra (spraw wewnętrznych i administracji Marcina) Kierwińskiego, do ministra (sprawiedliwości Waldemara) Żurka - aby podjęli jeszcze bardziej intensywne i energiczne działania na rzecz zarówno zapobiegania ryzykom, jak i wyłapywania tych wszystkich, którzy atakują państwo polskie za rosyjskie pieniądze - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że wobec osób, które planują destabilizować sytuację m.in. na polskich granicach, "polskie państwo będzie działało bezwzględnie".