Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce i państwom sojuszniczym Unii Europejskiej. W związku z tą sprawą w Polsce zatrzymano Danyla H., a w Rumunii dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy współdziałali z podejrzanym.

Cel: Zastraszenie

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce i państwom sojuszniczym Unii Europejskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa osób działających na rzecz rosyjskich służb specjalnych do 16 października 2025 r. przygotowywała akty sabotażu polegające na nadaniu na Ukrainę przesyłek zawierających materiały wybuchowe i zapalające.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę, przesyłki miały ulec samozapłonowi lub eksplozji w czasie transportu. Celem planowanych działań było zastraszenie ludności oraz destabilizacja państw Unii Europejskiej wspierających Ukrainę. Przesyłki zostały jednak przechwycone przez służby rumuńskie, zanim doszło do eksplozji.

Zatrzymania i zarzuty

W Polsce zaatrzymano obywatela Ukrainy, Danyla H., któremu prokurator przedstawił zarzut udziału w działalności obcego wywiadu oraz przygotowywania aktów sabotażu o charakterze terrorystycznym. Według ustaleń śledztwa, podejrzany działał wspólnie z innymi osobami, realizując zadania zlecone przez rosyjskie służby specjalne. W dniu 17 października 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

Danyl H. ma 21 lat. Mieszkał w okolicach Warszawy. W jednej z firm był magazynierem. Razem ze swoimi kolegami, innymi Ukraińcami, stworzyli szlak, gdzie mieli przesyłać materiały wybuchowe przez Polskę, Rumunię na Ukrainę - zaznaczył rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Równocześnie na terenie Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy współpracowali z podejrzanym Danylem H. Sąd w Rumunii zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 30 dni.

55 osób zatrzymanych w ostatnich miesiącach

W związku z działalnością Rosjan, polskie służby mają ręce pełne roboty. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że w ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski i działały na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

We wtorek rano premier Donald Tusk poinformował, że ABW we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji.

Podczas późniejszej konferencji rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdził informacje, że w ostatnim czasie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z innymi służbami, zatrzymali 8 osób. W ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski, działy na zlecenie rosyjskiego wywiadu - podkreślił.