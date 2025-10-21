Premier Donald Tusk poinformował, że w ostatnich dniach w Polsce zatrzymano 8 osób, które miały przygotowywać akty dywersji. Zdradził, że zostały ujęte w ramach akcji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi służbami.

Komunikat opublikowany przez Donalda Tuska na portalu X jest lakoniczny i pozbawiony szczegółów. Szef rządu poinformował o 8 osobach zatrzymanych w różnych częściach kraju. Nie ujawnił jednak, o jakie województwa chodzi. Nie zdradził także narodowości zatrzymanych. 

Z wpisu Tuska nie dowiadujemy się, na czym miały polegać planowane akty dywersji. Nie wyjaśnił też, na jakim etapie były przygotowania do tych działań. 

Nieco więcej informacji przekazał na portalu X koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak wyjaśnił, zatrzymania dotyczą "prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków". 

