Premier Donald Tusk poinformował, że w ostatnich dniach w Polsce zatrzymano 8 osób, które miały przygotowywać akty dywersji. Zdradził, że zostały ujęte w ramach akcji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi służbami.
Komunikat opublikowany przez Donalda Tuska na portalu X jest lakoniczny i pozbawiony szczegółów. Szef rządu poinformował o 8 osobach zatrzymanych w różnych częściach kraju. Nie ujawnił jednak, o jakie województwa chodzi. Nie zdradził także narodowości zatrzymanych.