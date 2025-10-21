Z wpisu Tuska nie dowiadujemy się, na czym miały polegać planowane akty dywersji. Nie wyjaśnił też, na jakim etapie były przygotowania do tych działań.

Funkcjonariusze ABW (zdj. arch.) / Darek Delmanowicz / PAP

Nieco więcej informacji przekazał na portalu X koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak wyjaśnił, zatrzymania dotyczą "prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków".