Aż 69 proc. sprawdzonych food trucków wprowadzało klientów w błąd w kwestii składu oferowanych potraw - wynika z kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Kontrolerzy ujawnili także przypadki używania przeterminowanego mięsa i niewłaściwego przechowywania żywności.

Food trucki cieszą się w Polsce popularnością / Jarosław Jakubczak / East News

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadziła kontrole w 81 food truckach na terenie całego kraju - ich celem było sprawdzenie jakości serwowanych burgerów, zapiekanek i hot-dogów. Najwięcej błędów dotyczyło znakowania (69 proc. przypadków). Kontrole wykazały, że w wielu przypadkach nazwy potraw były mylące.

W burgerach oznaczonych jako wołowe znajdowano tańszą wieprzowinę, a ser feta zastępowano produktami o zupełnie innym składzie. Nie brakowało też zamiany sera na tzw. wyrób seropodobny.

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych okazało się, że w co piątym badanym daniu jego skład różnił się od obietnic sprzedawców - podkreśla IJHARS.

Tego rodzaju praktyki są nie tylko nieuczciwe, ale mogą też zagrażać zdrowiu konsumentów, szczególnie osób cierpiących na alergie pokarmowe, dla których dokładna informacja o składzie potraw ma kluczowe znaczenie.

Przeterminowane mięso i brak legalizacji wag

Najpoważniejsze naruszenie dotyczyło używania przeterminowanego mięsa do przygotowywania burgerów. W jednym z food trucków stwierdzono niewłaściwe warunki przechowywania żywności, co mogło prowadzić do poważnego zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego. W trzech punktach kontrolerzy ujawnili wagi bez legalizacji.

W wyniku kontroli IJHARS wszczęła postępowania administracyjne wobec nieuczciwych przedsiębiorców. Nałożono 46 kar pieniężnych na łączną kwotę ponad 31 tys. zł, a także wydano zalecenia dotyczące zniszczenia przeterminowanych produktów.

To nie pierwsza tego typu kontrola. W ubiegłym roku IJHARS badała jakość mięsa czerwonego, przetworów mięsnych i serów żółtych w 179 sklepach. Nieprawidłowości wykryto w ponad połowie z nich (55,9 proc.), z czego najwięcej zastrzeżeń - podobnie jak w przypadku food trucków - dotyczyło oznakowania produktów.

IJHARS zapowiada kontynuację kontroli oraz dalsze działania na rzecz poprawy jakości żywności dostępnej na polskim rynku. Konsumenci mogą zgłaszać wszelkie podejrzenia co do fałszywego oznaczania potraw lub podejrzanych praktyk gastronomicznych bezpośrednio do Inspekcji.