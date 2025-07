​Wstrząsające sceny rozegrały się w parku rozrywki w Taif, popularnym górskim kurorcie w zachodniej Arabii Saudyjskiej. Podczas jednej z przejażdżek doszło do poważnego wypadku - karuzela w parku rozrywki zawaliła się, raniąc co najmniej 23 osoby. Trzy z nich zostały przetransportowane do szpitala w stanie krytycznym.

Wypadek w parku rozrywki w Arabii Saudyjskiej, fot. NEXTA/X

Groźna sytuacja na termach w Węgrzech. 2,5-letni Polak wśród poszkodowanych Nagranie z miejsca dramatu, które trafiło do sieci, budzi grozę. Widać na nim moment, gdy część konstrukcji odrywa się z impetem od urządzenia, a w tle słychać krzyki przerażonych ludzi. Według relacji naocznych świadków centralny słup huśtawki "odbił się z dużą prędkością" i runął, uderzając nie tylko w pasażerów, ale też w osoby znajdujące się po przeciwnej stronie konstrukcji. Służby medyczne natychmiast udzieliły pomocy rannym, a następnie przetransportowały ich do pobliskich placówek medycznych. Lokalne władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy; teren wokół atrakcji został zabezpieczony, a sam park tymczasowo zawiesił działalność. Do zdarzenia doszło w trakcie trwającej imprezy, gdy urządzenie było pełne turystów. Jak informują służby, pasy bezpieczeństwa zadziałały w większości przypadków, co mogło zapobiec tragedii. Wypadek w Arabii Saudyjskiej to jeden z wielu Dramatyczny incydent w Arabii Saudyjskiej wpisuje się w niepokojącą serię wypadków w parkach rozrywki na całym świecie. Zaledwie dzień wcześniej media obiegło nagranie z Brazylii, gdzie kobieta zawisła 30 metrów nad ziemią, trzymając się kurczowo metalowej konstrukcji diabelskiego młyna. Na szczęście w tamtym przypadku obyło się bez ofiar - kobieta odmówiła pomocy medycznej i wyszła z sytuacji bez szwanku. W ostatnich miesiącach odnotowano również sytuację, w której 13-latek zawisł 18 metrów nad ziemią. Z kolei w Stanach Zjednoczonych 28 osób zostało uwięzionych głowami w dół na jednej z huśtawek w Portland. Wypadki te wzbudzają rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa w parkach rozrywki i konieczności rygorystycznych kontroli technicznych. Władze apelują o zachowanie ostrożności i domagają się ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas imprez masowych.