W Holandii rośnie zagrożenie związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do generowania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Holenderski dziennik "De Telegraaf" przytoczył dane, z których wynika, że liczba zgłoszeń dotyczących takich treści wzrosła w 2024 roku o 86 proc. w porównaniu z rokiem 2023.

Holenderska policja ostrzegła, że nastąpił alarmujący wzrost pedofilskich treści generowanych przez AI (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Holenderski zespół ds. zwalczania pornografii dziecięcej i seksturystyki dziecięcej (TBKK) odnotowuje miesięcznie dziesiątki przypadków użycia AI do tworzenia obrazów przemocy seksualnej wobec nieletnich. Zdaniem ekspertów nie sposób dziś jednoznacznie odróżnić, które materiały powstały cyfrowo, a które dokumentują rzeczywiste nadużycia. Co więcej, do "trenowania" algorytmów wykorzystywane są zdjęcia prawdziwych dzieci - w tym także autentyczne materiały z przestępstw seksualnych.

Według danych niezależnego stowarzyszenia "Meld Misdaad Anoniem" (pol. Zgłoś Przestępstwo Anonimowo) liczba zawiadomień o materiałach pedofilskich wzrosła z 82 w 2023 r. do 153 w 2024 r., co jest 86-proc. wzrostem. Z kolei organizacja "Offlimits" odnotowała 1472 przypadki wygenerowanych przez AI obrazów wykorzystywania dzieci.

W lutym br. Europol przeprowadził operację "Cumberland", w ramach której aresztowano 25 osób w 19 krajach, w tym czterech Holendrów. Podejrzani korzystali z platformy stworzonej przez obywatela Danii, która za opłatą udostępniała tysiące obrazów wykreowanych przez AI. Holendrzy usłyszeli ostrzeżenia, ale nie usłyszeli zarzutów karnych. Policja uznała, że "wcześniej nie popełnili podobnych czynów i nie mają dzieci w bliskim otoczeniu".

"Nie rozróżniamy obrazów realnych i cyfrowych"

Tworzenie, dystrybucja i nabywanie pornografii dziecięcej - również tej wytworzonej przez AI - są karalne. Nie rozróżniamy obrazów realnych i cyfrowych - zaznaczył Ben van Mierlo, koordynator krajowy zespołu ds. zwalczania pornografii dziecięcej i seksturystyki dziecięcej.

Eksperci ostrzegają też przed wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do kradzieży zdjęć dzieci z mediów społecznościowych oraz ich przetwarzania w tzw. deepfake. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych treści do służb lub organizacji Stop it Now.