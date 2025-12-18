Jeszcze przed świętami dojdzie do spotkania liderów koalicji w spawie wakatów w Trybunale Konstytucyjnym - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że TK nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio ustawą, z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków oraz prezesa. "Wyrok TSUE zobowiązuje do działania" - oświadczył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że wyrok stanowi "zielone światło do naprawy TK".

Przed świętami liderzy koalicji spotkają się w sprawie wakatów w Trybunale Konstytucyjnym.

W 2025 roku w Trybunale Konstytucyjnym pojawi się aż osiem wolnych miejsc.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski TK nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech sędziów i prezesa.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że wyrok TSUE zobowiązuje do działania i zmian w polskim Trybunale.

Premier Donald Tusk stwierdził, że wyrok stanowi "zielone światło do naprawy TK".

W przyszłym roku będzie aż osiem wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. W związku z tym rządzący chcą je zapełnić.

Jak mówi Szymon Hołownia, o tym, kiedy rozpocznie się procedura powoływania nowych sędziów do Trybunału liderzy rządzącej koalicji będą rozmawiać przed świętami.

Teraz, kiedy jest już realna siła możliwa, pięciu, sześciu, siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to trzeba się tym na poważnie zająć - mówi Hołownia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kacprem Wróblewskim.

Wyrok TSUE otwiera drzwi do zmian w Trybunale - ocenia były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Od tego momentu ruszymy sprawnie w takim kierunku, żeby odbudować Trybunał, który będzie miał pełną funkcjonalność sądu konstytucyjnego, o którym będziemy mogli mówić, że to jest rzeczywisty sąd konstytucyjny, a nie tylko budynek przy alei Szucha - stwierdził.

Żurek: Przestrzegaliśmy

Na wyrok Trybunału Konstytucyjnego zareagował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W opublikowanym na platformie X nagraniu Żurek powiedział, że TSUE jest najważniejszym unijnym sądem, który jest także sądem polskim, prawo unijne to także prawo polskie, a traktaty, które Polska zawarła, wiążą nasz kraj i muszą być respektowane.



Szef MS stwierdził, że czwartkowy wyrok TSUE skutkuje tym, że Trybunał Konstytucyjny działa nieprawidłowo, a taki wyrok "obliguje nas do zmiany tego, co dzieje się w polskim trybunale".

Jesteśmy na to przygotowani. Przestrzegaliśmy tych, którzy przez lata niszczyli polską praworządność, że to wpłynie bezpośrednio na polskich obywateli - powiedział Żurek.