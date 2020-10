Około tysiąca osób pojawiło się przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego, by protestować przeciwko czwartkowemu wyrokowi TK, który orzekł, że aborcja z powodu ciężkiej wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Przed godziną 21 uczestnicy demonstracji zdecydowali się przejść na ulicę Nowogrodzką, gdzie znajduje się siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Policja zamknęła ulicę, nie dopuszcza nikogo przed siedzibę partii rządzącej.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę.

Przed godziną 19 przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zebrało się kilkanaście osób. Już po godz. 19 było ich tam więcej. Uczestnicy manifestacji protestują przeciwko czwartkowemu wyrokowi TK.

Mają ze sobą transparenty i kartki z hasłami: "Prawo ma nas chronić", "Macie krew na togach", czy "Zrozumcie prawica: to moja macica" oraz zapalone znicze. Namalowali również na chodniku napis: "Macie krew na rękach".

Co jakiś czas wykrzykują też: "Solidarność naszą bronią", czy "Hańba". Na miejscu jest wiele policyjnych radiowozów.

Protestujący mają też ze sobą znicze. "Bo to jest pogrzeb praw kobiet" - tłumaczyli reporterowi RMF FM.



Przed godziną 21 uczestnicy protestu zdecydowali się przejść pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości na ulicę Nowogrodzką. Policja zamknęła ulicę, nie dopuszcza nikogo przed siedzibę PiS.

Uważam, że muszę tutaj być, chociaż bardzo nie chcę, bo w związku z sytuacją epidemiologiczną wolałabym być w domu - powiedziała jedna z uczestniczek protestu reporterowi RMF FM Pawłowi Balinowskiemu.

Protest cały czas się powiększa, choć policja przypomina, że Warszawa znajduje się w czerwonej strefie i zgromadzenia są zakazane.

Jak informował o godz. 22 Paweł Balinowski kilkaset osób protestujących przy Nowogrodzkiej nie dotarło przed samą siedzibę PiS-u. Jest ona otoczona kordonem policji. Tłum zatrzymał się kilkadziesiąt metrów przed budynkiem. Policja wzywa do rozejścia się. "W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję, zostaną użyte przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego" - słychać z policyjnych megafonów.

Sami protestujący nie zamierzają się rozchodzić. Wielu z nich ma w rękach flagi, czarne parasole i znicze.



Manifestujący zadeklarowali, że idą w stronę domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu. Grupa manifestujących wyruszyła sprzed siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej ok. godz. 22.30 w stronę Dworca Centralnego, a potem al. Jana Pawła II w stronę Żoliborza. Uczestnicy manifestacji deklarowali, że idą protestować przed dom prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Maszeruje kilkaset osób - informuje dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. Za tłumem idacym środkiem jezdni podąża konwój kilkunastu dużych policyjnych wozów. Policja na razie wzywa do rozejścia się. Do tej poru funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę, rzucającą butelką.





Wyrok TK zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; pozostałe to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.