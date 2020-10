Wyrażamy wielkie uznanie dla odwagi i rzetelności sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ogromną wdzięczność dla inicjatorów i uczestników wielkiego ruchu społecznego, który stanął w obronie świętości każdego ludzkiego życia – mówił podczas mszy w sanktuarium św. Jana Pawła II metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W ten sposób odniósł się on do orzeczenia TK, że przepisy, umożliwiające usunięcie płodu w wypadku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby są niezgodne z konstytucją.

Abp Marek Jędraszewski / Waldemar Deska / PAP

Kiedy abp Jędraszewski na początku mszy św. poinformował o decyzji TK w sanktuarium św. Jana Pawła II rozległy się brawa.

Trudno sobie wyobrazić wspanialszą wiadomość podaną właśnie dzisiaj, w obchodzoną przez nas tutaj na Białych Morzach w Krakowie, w sanktuarium św. Jana Pawła II uroczystość. Uroczystość papieża, który pragnął przejść do historii przede wszystkim jako papież rodzin - mówił metropolita krakowski.



Wyrażamy wielkie uznanie dla odwagi i rzetelności sędziów Trybunału oraz ogromną wdzięczność dla inicjatorów i uczestników wielkiego ruchu społecznego, który stanął w obronie świętości każdego ludzkiego życia od momentu jego poczęcia do chwili naturalnej śmierci - powiedział abp Jędraszewski.



Dodał, że ruch ten do ostatniej chwili był wspomagany wielką modlitwą zanoszoną do Boga.



Bóg Wam zapłać. Bóg zapłać wszystkim za te szlachetne działania - dodał metropolita krakowski.



22 października to liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. W sanktuarium na Białych Morzach trwają uroczystości odpustowe.

Wniosek grupy posłów dotyczący tzw. aborcji eugenicznej po raz pierwszy trafił do Trybunału Konstytucyjnego już trzy lata temu. Ze względu na zakończenie kadencji parlamentu uległ on jednak dyskontynuacji. Po raz kolejny wniosek trafił do TK w 2019 r. - złożyła go grupa 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji.