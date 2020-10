Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo - tak były premier, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk skomentował wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Protest zorganizowany m.in. przez Ogólnopolski Strajk Kobiet przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Wyrok TK zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo - napisał Tusk na Twitterze.

To hańba państwa polskiego i koszmar wielu Polek - tak decyzję Trybunału komentowała poseł Joanna Scheuring-Wielgus. Na pewno zrobimy wszystko, aby Parlament Europejski wystąpił z rezolucją przeciwko Polsce. Nie może być tak, żeby polskie kobiety były poddawane torturom. Bo to są tortury - podkreślała.

"Mgr Przyłębska, sędziowie dublerzy, obrońca księdza pedofila + ich partyjni koledzy spełnili marzenie Kaczyńskiego. Kobiety mają nosić niezdolne do samodzielnego życia płody, rodzić je, chrzcić, pochować. To koniec legalnej aborcji w Polsce" - napisała Scheuring-Wielgus na Twiitterze.



Budka: TK wypełnił polityczne zlecenia Jarosława Kaczyńskiego

TK wypełnił polityczne zlecenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który użył "pseudo Trybunału" z "pseudosędziami", aby wprowadzić nieludzkie przepisy - podkreślił szef PO Borys Budka.



Zdaniem Budki, "Trybunał Konstytucyjny jest pseudo Trybunałem, w składzie, który jest nieznany polskiej konstytucji z trzema dublerami". " (TK) wypełnił polityczne zlecenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który użył pseudo Trybunału, aby wprowadzić nieludzkie przepisy, zmienić prawo, które obowiązywało od lat 90., a w czasach wirusa Covid-19 udowodnił, że nie ma żadnych hamulców ani zasad, próbuje zgotować polskim kobietom piekło - podkreślił.



Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) oceniła, że "wyrok robi piekło w życiu kobiet". Zabiera kobietom prawo wyboru - to nie one będą decydowały, tylko bezduszne prawo. Tak naprawdę kobiety zostają same, bo nie słyszałam, żeby PiS oferował wsparcie dla kobiet - mówiła.



Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka oświadczyła, że "KO przywróci normalność i stanie po stronie kobiet". Zaapelowała do lekarzy o odwagę."Dranie! Polki od dziś żyją w piekle kobiet, bez dostępu do badań prenatalnych, skazane na tortury, cierpienie i ból" - napisała Nowacka na Twitterze.

Gawkowski: 22 października 2020 skończyły się w Polsce prawa kobiet

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że "22 października 2020 skończyły się w Polsce prawa kobiet". "Trybunał Konstytucyjny wydał Wyrok Na Kobiety - PiS i prawicowi fanatycy każą im rodzić śmiertelnie chore dzieci, które będą umierać w potwornych męczarniach. To nie polityka ani religia, to zbrodnia przeciw człowieczeństwu" - napisał Gawkowski.



Prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski ocenił, że wyrok TK pokazał "niebywały cynizm tej władzy". "Partyjni figuranci chcą zastąpić sumienie. Zaostrzyć prawo aborcyjne i skazać kobiety na niewyobrażalne cierpienie. A wszystko po to, by zakryć nieudolność w walce z koronawirusem. I oni mają czelność pouczać nas, czym jest odpowiedzialność. Hańba" - napisał na Twitterze Trzaskowski.



Michał Wójcik: Zwyciężyła cywilizacja życia

"Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Art. 38 Konstytucji. W końcu!" - napisał natomiast na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Michał Woś po ogłoszeniu wyroku.



"Mieli być wojowniczy, piękni, silni, bez żadnych ułomności. Spartanie uchodzili za społeczeństwo, w którym nie było miejsca dla dzieci niepełnosprawnych. Takie dzieci eliminowano. Tak powstała eugenika. Sparta nie przetrwała. Pozostały ruiny. Dziś zwyciężyła cywilizacja życia" - oświadczył z kolei minister, członek Rady Ministrów Michał Wójcik.



Poseł Krzysztof Bosak (Konfederacja) ocenił, że zapadł jedyny możliwy wyrok zgodny z konstytucją. "Szkoda, że na sprawiedliwość musieliśmy czekać tak wiele lat" - stwierdził na Twitterze. "Gdy kilka miesięcy temu zbieraliśmy podpisy pod kolejnym z rzędu wnioskiem grupy posłów do TK wielu mówiło, że to nie ma sensu. Dziś widzimy, że presja ma sens. Czasami presja musi trwać latami, ale zawsze ma sens. Krok po kroku przywracamy w Polsce naturalny porządek społeczny!" - stwierdził Bosak.

Poglądy prezydenta w tej sprawie są powszechnie znane, one się nie zmieniły. Wyrażamy satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia - powiedział natomiast PAP Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

"Wyrok oznacza aborcje w podziemiu"

Negatywnie wyrok TK oceniła Rada Europy. "Usunięcie podstawy niemal wszystkich legalnych aborcji to praktycznie ich zakaz i naruszenie praw człowieka. (...) to oznacza aborcje w podziemiu lub zagranicą dla tych, których na to stać i większe cierpienie pozostałych. Smutny dzień dla praw kobiet" - pisze na Twitterze komisarz praw człowieka Dunja Mijatović.

Wniosek grupy posłów dotyczący tzw. aborcji eugenicznej po raz pierwszy trafił do Trybunału Konstytucyjnego już trzy lata temu. Ze względu na zakończenie kadencji parlamentu uległ on jednak dyskontynuacji. Po raz kolejny wniosek trafił do TK w 2019 r. - złożyła go grupa 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji.

Ankieta Czy jesteś za zakazem aborcji eugenicznej, czyli w przypadkach, gdy występuje duże prawdopodobieństwo upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy jesteś za zakazem aborcji eugenicznej, czyli w przypadkach, gdy występuje duże prawdopodobieństwo upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby? Tak. Niepełnosprawny człowiek ma takie samo prawo do życia jak człowiek zdrowy 13% Tak, bo jestem za całkowitym zakazem aborcji 8% Nie. Uważam, że rodzice mają prawo zdecydować, czy podołają opiece nad chorym dzieckiem 55% Nie, bo jestem zwolennikiem/zwolenniczką aborcji bez jakichkolwiek obostrzeń 20% Nie wiem, to trudne zagadnienie 4%

głosów: 3746