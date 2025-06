ZNP grozi akcją protestacyjną. 24 czerwca Zarząd Główny podejmie decyzję o jej rozpoczęciu - poinformował prezes związku Sławomir Broniarz. Chodzi o zarobki nauczycieli i nowelizację Karty nauczyciela.

Nauczyciele będą strajkować? / Piotr Hukało / East News

Wydaje się, że sytuacja, z którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o dobrostan nauczycieli, o warunki pracy i płacy, o to, co dzieje się w zakresie Prawa oświatowego, co dzieje się w sprawach dotyczących naszego środowiska, wymaga radykalnych działań - powiedział Sławomir Broniarz we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie.

Poinformował, że obradujące w poniedziałek i wtorek Prezydium Zarządu Głównego ZNP zdecydowało, że wystąpi do zarządu o podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia akcji protestacyjnej.

Upoważniło też prezesa do wystąpienia do premiera Donalda Tuska o przedstawienie 11 czerwca w Sejmie "jednoznacznej deklaracji, kiedy rządząca większość parlamentarna zamierza" uchwalić dwie nowelizacje Karty nauczyciela (obywatelską i przygotowywaną przez MEN), znowelizować ustawę o świadczeniach kompensacyjnych i podnieść wynagrodzenie nauczycieli o co najmniej 10 proc.