Europoseł Grzegorz Braun do końca X kadencji Sejmu nie może wejść do budynków polskiego parlamentu. Kancelaria Sejmu RP poinformowała, że weszło w życie zarządzenie w tej sprawie. To reakcja na ostatni wybryk ekscentrycznego polityka.

Europoseł Grzegorz Braun / Leszek Szymański / PAP Marszałek Szymon Hołownia oficjalnie zakazał europosłowi Grzegorzowi Braunowi wstępu na teren Sejmu.

Zakaz obowiązuje do końca obecnej kadencji Sejmu.

Grzegorz Braun zniszczył w środę prezentowaną w Sejmie wystawę poświęconą osobom LGBT.

Jest decyzja prokuratury w sprawie Grzegorza Brauna "Weszło w życie zarządzenie zabraniające wstępu i wjazdu na tereny oraz wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu posłowi do Parlamentu Europejskiego Grzegorzowi Braunowi" - czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu RP.



Zakaz został wydany na podstawie sejmowego regulaminu, który wskazuje, że "nie zezwala się na wejście i wjazd na tereny oraz wejście do budynków osobom, które swoim zachowaniem lub wyglądem naruszają powagę Sejmu lub Senatu".

Zarządzenie marszałka Sejmu Szymona Hołowni obowiązuje do końca obecnej kadencji Sejmu. Europoseł Grzegorz Braun zniszczył w środę prezentowaną w Sejmie wystawę poświęconą osobom LGBT autorstwa stowarzyszenia "Tęczowe Opole". Tego samego dnia marszałek Hołownia informował o zmianie instrukcji dla Straży Marszałkowskiej. "Dotąd mogła używać siły fizycznej wobec osób objętych immunitetem gdy zagrażały innym osobom, teraz będzie mogła to robić również, gdy będą niszczyć mienie" - pisał na portalu X. To nie pierwszy incydent z udziałem Grzegorza Brauna w Sejmie tej kadencji. W grudniu 2023 r. gaśnicą zgasił okolicznościowe świecie chanukowe ustawione w Sejmie. W kwietniu 2024 r. usłyszał w tej sprawie zarzuty.