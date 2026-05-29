Premier Donald Tusk przekazał w piątek, że wpłynęła pierwsza zaliczka z programu SAFE - 6 mld euro. Pierwsze umowy na zakup zbrojeń w ramach tego programu podpisano w czwartek. Nasz kraj jest największym beneficjentem unijnego SAFE. Pozyskamy z niego ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł.

Program SAFE. Wpłynęła pierwsza zaliczka

Umowa SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisano ją 8 maja w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie bezpieczeństwa militarnego Polski.

Nasz kraj jest największym beneficjentem programu. Pozyskamy z niego ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów.

Pierwsze umowy w ramach unijnego SAFE podpisane

Pierwsze umowy na na zakup zbrojeń w ramach programu SAFE podpisano w czwartek.

Dotyczyły one dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni: postkwantowego szyfratora IP od firmy Enigma sp. z o.o., systemu kryptograficznego wysokiego zaufania od Krypton Polska sp. z o.o., systemu bezpiecznej wymiany danych od Filbico sp. z o.o. oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa od firmy Media sp. z o.o.

Ponadto Agencja Uzbrojenia podpisała z Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego Maskpol umowy na dostawy kilkuset tysięcy hełmów HBT-02 opracowanych w ramach projektu Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki (ZISW) "Tytan" oraz kilkudziesięciu tysięcy kompletów kamizelek zintegrowanych KKZ-01. Aneksowano też wcześniej zawarte umowy tak, by zostały objęte finansowaniem z mechanizmu SAFE - podpisano aneks do umowy z firmą Celtech na dostawę cystern oraz dwa aneksy do umów z Jelczem na dostawy ciężarówek.

Z firmą WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego podpisana została umowa na dostawy ponad 400 zestawów amunicji krążącej Warmate, 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius oraz 190 zestawów bezzałogowców FlyEye dla potrzeb wojsk operacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast w stoczni Remontowa Shipbuilding podpisana została umowa na mocy której mocy za 1,5 mld zł mają zostać dostarczone dwa okręty hydrograficzne pod kryptonimem "Hydrograf".

Jak poinformowali przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, w piątek w południe ma dojść do podpisania kolejnych umów związanych z programem SAFE. Stronę rządową mają reprezentować wiceszef MON Paweł Bejda i przedstawiciele Agencji Uzbrojenia — płk Piotr Paluch i płk Robert Frommholz.

Czym jest program SAFE?

Program SAFE (Support to Ammunition and Firearms for Europe) został stworzony z myślą o natychmiastowym wzmocnieniu europejskich zdolności obronnych. To unijny instrument finansowy, który umożliwia udzielanie państwom Wspólnoty pożyczek na inwestycje i zakupy w zakresie obronnosci.

Wymaga on od krajów uczestniczących szybkiego zawierania kontraktów na zakup sprzętu wojskowego - w przypadku Polski niemal 40 umów ma zostać podpisanych jeszcze w maju. Jak wymaga bowiem unijne rozporządzenie ws. mechanizmu SAFE, umowy zawierane przez jedno państwo muszą zostać podpisane do 30 maja, by mogły zostać objęte finansowaniem z programu. Reszta zakupów dokonywanych po tym terminie musi być realizowana co najmniej przez dwa państwa biorące udział w programie.

Aż 89 proc. środków z programu SAFE ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Minister finansów Andrzej Domański powiedział po podpisaniu umowy, że środki, które ona zapewni, pozwolą tworzyć miejsca pracy w przemyśle zbrojnym

