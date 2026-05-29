​"Dane wywiadu wskazują na to, że Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak na ukraińskie miasta i społeczności" - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem.

Wołodymyr Zełenski

Nowy zmasowany atak na Ukrainę

Wołodymyr Zełenski ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Rosja szykuje się do kolejnego ataku na Ukrainę.

"Dziękuję za wyrazy współczucia w związku z nieustannymi rosyjskimi atakami z powietrza. Poinformowałem kanclerza o danych naszego wywiadu, zgodnie z którymi Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak na ukraińskie miasta i społeczności. Bardzo ważne jest, aby partnerzy wspólnie reagowali na te ostrzały, przede wszystkim poprzez dostawy środków przeciwrakietowych" - napisał Zełenski.

Konieczne nowe sankcje dla Rosji

Według Zełenskiego ważne jest, aby wszyscy partnerzy Ukrainy wiedzieli, jaki jest przebieg konfliktu - szczególnie to, że Rosja nadal stawia na wojnę, a nie na inicjatywy dyplomatyczne.

"Przede wszystkim oznacza to, że konieczne są dodatkowe sankcje wobec Rosji, a także to, że realizacja naszych porozumień z partnerami w sprawie obrony przeciwlotniczej nie może się opóźniać" - zaznaczył prezydent.

Rozmówcy omówili również proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. "Spodziewamy się, że już w czerwcu zostanie otwarty pierwszy klaster. To sprawiedliwe, Ukraińcy na to zasługują. Dziękuję Austrii za to, że w pełni podziela ten pogląd" - zaznaczył prezydent.

Wołodymyr Zełenski wysłał list do Donalda Trumpa

Portal Kyiv Independent przekazał w środę, że przywódca Ukrainy wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa , w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, zwłaszcza środków przeciwdziałania rakietom balistycznym.

Ukraina ma obecnie poważny deficyt pocisków PAC-3 do systemów Patriot, głównie z powodu intensywnych rosyjskich ataków rakietowych minionej zimy, ograniczonej produkcji w USA i wzrostu zapotrzebowania na te rakiety na Bliskim Wschodzie.

System Patriot jest praktycznie jedynym skutecznym środkiem obrony przeciw rosyjskim pociskom balistycznym i hipersonicznym. W zmasowanym ostrzale z niedzieli, 24 maja, Rosja wykorzystała przeciwko obwodowi kijowskiemu 600 dronów, 90 rakiet i dwa hipersoniczne pociski balistyczne Oresznik.