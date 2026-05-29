Sejm uchwalił w piątek ustawę, która zwalnia z opłat za przejazd po drogach krajowych m.in. samochody osobowe ciągnące przyczepy kempingowe, gdy dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 t. Chodzi o nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 429 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Zmiana obejmuje przede wszystkim użytkowników samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych, którzy ciągną np. przyczepy kempingowe, przyczepy podłodziowe czy lawety do celów prywatnych.

Dotychczas o obowiązku wniesienia opłaty decydowała łączna masa całego zespołu pojazdów - jeśli przekraczała 3,5 tony, kierowca musiał płacić. Po zmianach decydująca będzie masa samego pojazdu silnikowego.

Nowelizacja reguluje również działalność Branżowych Centrów Umiejętności, które zyskają uprawnienia do prowadzenia kursów dla kierowców zawodowych oraz kandydatów na prawo jazdy. Wprowadzone zostaną także surowsze restrykcje za celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg, czyli tzw. drift.