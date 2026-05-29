Sejm przyjął w piątek ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy przewidują skatalogowanie praw i obowiązków uczniów oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

Ustawa była rządowym projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a większość przepisów ma wejść w życie 1 września 2026 roku.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - wraz z poprawkami - głosowało 234 posłów, przeciw było 192, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Prawo do kształtowania własnego wyglądu

Przepisy zakładają m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz zagwarantowanie uczniom ustawowego prawa do kształtowania własnego wyglądu. Wskazują, że uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej lub określonej w przepisach placówce "ma prawo w szczególności do: kształtowania własnego stroju i wyglądu". Przysługuje mu wolność "od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu", a w szczególności ze względu m.in. na wygląd.

Jednocześnie uczeń ma "ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi". Niedozwolone ma być noszenie stroju "nawołującego do nienawiści, dyskryminującego, sprzecznego z przepisami prawa lub stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób przebywających w szkole lub placówce lub samego ucznia". Ponadto obowiązkiem ma być przestrzeganie zasad określonych w statucie szkoły co do stroju i wyglądu, np. podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć edukacyjnych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych.

Rzecznicy praw uczniowskich

Zapisy ustawy przewidują też powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich: Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, 16 wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich (działających przy kuratorach oświaty), gminnych (miejskich) i powiatowych rzeczników praw uczniowskich (ich funkcjonowanie będzie fakultatywne) oraz szkolnych rzeczników praw uczniowskich.

Szkolni rzecznicy mają być powoływani od 1 września 2028 r., a nie dwa lata wcześniej, jak zakładano początkowo. Do tego czasu decyzja o utworzeniu takiego stanowiska w szkole lub placówce będzie ma być podejmowana w statucie tej szkoły lub placówki. Była to poprawka złożona przez klub Koalicji Obywatelskiej, związana "z uwagami związków zawodowych o braku zapewnienia dodatku funkcyjnego dla szkolnego rzecznika praw uczniowskich".

Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przygotowało przepisy, zaproponowało, by od 1 września 2028 r. w każdej szkole obowiązkowo działały rady szkoły, w skład których wejdą w równej liczbie uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Klub KO zaproponował rezygnację z obowiązkowości tworzenia rad szkół i placówek w szkołach i placówkach niepublicznych i powrócenie w tym zakresie do obowiązującego obecnie stanu prawnego. "Analogiczne rozwiązanie proponuje się przyjąć w przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, gdyż te szkoły i placówki na mocy obecnych przepisów również nie miały obowiązku tworzenia rad szkół i placówek" - wskazali posłowie w poprawce.

PiS: Zamach na polską szkołę

Był to projekt rządowy, przygotowowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Propozycja wywołała spór. Klub Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszym czytaniu złożył wniosek o odrzucenie projektu w całości. Także na etapie dalszych sejmowych prac argumentował m.in., że to "zamach na polską szkołę".

Z kolei popierający projekt, m.in. klub KO, podkreślali, że przepisy to odpowiedź na potrzeby sygnalizowane przez środowisko oświatowe.

