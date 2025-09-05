"Dziś pożegnaliśmy naszego kolegę, mjr. Macieja 'Slaba' Krakowiana (...). Pośmiertnie został awansowany do stopnia podpułkownika. Zrobimy wszystko, aby to, o co walczył, przetrwało" - poinformował w piątek po południu Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Mjr pil. Maciej "Slab" Krakowian / Piotr Polak / PAP

"Dziś pożegnaliśmy naszego kolegę, mjr. Macieja 'Slaba' Krakowiana. Z ogromnym smutkiem wspominamy pilota, który całe swoje życie służył ojczyźnie — oddanego, pełnego pasji żołnierza, przyjaciela i mentora. Jego odejście pozostawia w naszych sercach pustkę, której nic nie zapełni, ale jego duch, profesjonalizm i miłość do latania na zawsze pozostaną w naszej pamięci" - poinformował w piątek Sztab Generalny WP.

Wcześniej informowano, że zgodnie z wolą rodziny śp. mjr. pil. Macieja „Slaba” Krakowiana uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny.

Wojskowi dodali, że mjr Maciej "Slab" Krakowian został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.

Przypomnieli, że pilot F-16, który zginął 28 sierpnia w katastrofie w Radomiu - w trakcie prób przed Air Show - był absolwentem prestiżowej Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs. Miał na swoim koncie ponad 1 400 godzin nalotu, w tym około 1 200 na F-16. Przez 17 lat służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach jako instruktor-pilot i lider zespołu pokazowego F-16 Tiger Demo Team Poland. Został także uhonorowany prestiżową nagrodą „As the Crow Flies Trophy” podczas pokazów RIAT 2025.

"Zrobimy wszystko, aby to, o co walczył, przetrwało" - dodał w komunikacie Sztab Generalny WP.

