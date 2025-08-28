"Nie ma co siać paniki, ale na pewno trzeba mieć oczy i uszy dookoła głowy" - tak stwierdził generał Ryszard Grosset, w przeszłości zastępca Komendanta Głównego PSP. Czy liczba pożarów w ostatnim czasie odbiega od normy? Na to pytanie odpowiedział w rozmowie z Bogdanem Zalewskim na antenie Radia RMF24.

Miejsce pożaru hali magazynowej na terenie hurtowni zniczy w Tarnowie. Zdjęcie z 27 sierpnia / Paweł Topolski / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Grosset o serii pożarów: Każdy kolejny powinien zwiększać uwagę

Wczoraj (27 sierpnia) płonęła hala hurtowni zniczy w Tarnowie. 25 sierpnia wybuchły dwa pożary w Wielkopolsce - jeden hali magazynowej w miejscowości Jankowy, a drugi zakładu przetwórstwa drewna w Rąbczynie. 24 sierpnia zapaliła się hala produkcyjna w Szczodrzejewie. Czy istnieją przesłanki wskazujące na działania obcych służb?

Zagrożenie sabotażem

Generał Grosset nawiązał do statystyk rocznych w rozkładzie na miesiące i pory roku. Liczba pożarów nie odbiega w nich od średniej rocznej z ostatnich kilku lat. Rozmówca Radia RMF24 przyznał jednak, że był zaniepokojony, co było spowodowane sytuacją geopolityczną, konkretnie wrogimi zamiarami Białorusi i Rosji.

Jest mnóstwo zdarzeń, które budzą różne skojarzenia, choćby niedawne pożary mieszkaniówki. Spalił się duży blok w Ząbkach. Kilka dni temu zapalił się blok naprzeciw niego. Oba z nich mają jeden wspólny mianownik: i w jednym, i w drugim mieszkają duże skupiska uchodźców z Ukrainy - relacjonuje generał Grosset.

W Polsce mieliśmy już przypadki celowych, sabotażowych podpaleń. W maju 2024 r. podpalono Centrum Handlowe Marywilska 44 w Warszawie, a w kwietniu 2024 r. składowisko palet w Markach. Takie incydenty mogą budzić obawy, ale generał apeluje o rozsądek.

Trzeba odczekać parę dni, żeby mieć absolutną pewność, żeby nie pójść w złą stronę w naszym rozumowaniu. Z jednej strony nie wiadomo, jakie były przyczyny pożaru, ale z drugiej strony na rozwój tego pożaru złożył się cały szereg zaniedbań ze strony administratorów obiektów - tłumaczył gość Radia RMF24. Generał stwierdził, że te sytuacje trudno jednoznacznie przypisać złemu zamiarowi.

Inne przyczyny pożarów

Generał nawiązał również do aspektów, które nie wynikają bezpośrednio z celowej działalności człowieka.

Jesteśmy w okresie podwyższonej palności, mamy bardzo wysokie temperatury. Mamy bardzo niską wilgotność, wobec tego wszystkie materiały palne, również w konstrukcjach wszelkiego rodzaju obiektów, mają zdecydowanie większą podatność na zapalenie - wyjaśniał generał i podsumował: Nie ma co siać paniki, ale na pewno trzeba mieć oczy i uszy dookoła głowy.

Opracowanie: Karolina Galus