Pocałunek to gest bliskości, który wywołuje uśmiech, rozładowuje stres i poprawia samopoczucie. Jednak holenderscy naukowcy udowadniają, że za tą chwilą intymności kryje się fascynujący świat mikroorganizmów – podczas jednego pocałunku partnerzy wymieniają się aż 80 milionami bakterii!

Pocałunek stał się przedmiotem wielu badań naukowych. Powstała nawet specjalna dziedzina wiedzy o pocałunkach - filematologia. Dzięki jej osiągnięciom wiemy, że buziaki to nie tylko symbol miłości czy przyjaźni, ale także wymiana ogromnej liczby mikroorganizmów. Holenderscy badacze z Organizacji Zastosowań Nauki (TNO) podają, że w ciągu zaledwie 10 sekund głębokiego pocałunku każda osoba otrzymuje od partnera średnio aż 80 milionów bakterii.

Co ciekawe, regularnie całujące się pary mają bardzo podobną florę bakteryjną w jamie ustnej.

Wiele z zamieszkujących organizm mikrobów jest człowiekowi potrzebnych, a wręcz niezbędnych. Na dodatek kontakt z innymi, zdrowymi mikrobiomami buduje naszą odporność - uspokajają naukowcy.

Korzyści z całowania - nie tylko przyjemność

Całowanie to nie tylko wymiana bakterii. Badania pokazują, że przynosi ono szereg korzyści dla zdrowia. Pocałunki odprężają i obniżają poziom stresu, poprawiają krążenie, co korzystnie wpływa na serce, ujędrniają skórę, a nawet pomagają spalać kalorie. Przede wszystkim jednak dają nam poczucie bliskości i przyjemności.

Choroby przenoszone przez pocałunek - na co uważać?

Niestety, pocałunki mogą być też drogą przenoszenia chorobotwórczych drobnoustrojów. Wśród nich najbardziej znana jest mononukleoza zakaźna, nazywana często "chorobą pocałunków". Do zakażenia dochodzi głównie przez bliski kontakt ze śliną osoby chorej, choć może się to wydarzyć także przez picie z jednej butelki lub dzielenie się jedzeniem. Objawy mononukleozy to między innymi bóle mięśniowo-stawowe, wysoka gorączka, zapalenie gardła czy uczucie apatii. W niektórych przypadkach mogą pojawić się powikłania, takie jak zapalenie płuc czy mięśnia sercowego.

Wśród przenoszonych podczas całowania się mikrobów mogą znaleźć się także inne bakterie chorobotwórcze, np. paciorkowce czy prątki gruźlicy.

W czasie pocałunku mogą przenosić się także: wirusy przeziębienia i grypy, opryszczka, wirusowe zapalenie wątroby typu B, brodawki, choroba meningokokowa czy próchnica zębów.

Jak bezpiecznie się całować?

Nie ma jednak powodów do paniki - eksperci uspokajają, że mimo możliwości przenoszenia drobnoustrojów, ryzyko poważnej choroby jest niewielkie. Większość bakterii nie powoduje zachorowania, a kontakt z nowymi, zdrowymi mikrobiomami może wręcz wzmacniać naszą odporność.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, warto jednak pamiętać o kilku zasadach: