Już od piątku oczy całej siatkarskiej Polski zwrócone będą na Tauron Arenę Kraków, gdzie cztery światowe potęgi zmierzą się w XXII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. To nie tylko prestiżowe starcie, ale i ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata na Filipinach.

Polscy kibice siatkówki na zdjęciu ilustracyjnym / Adam Warżawa / PAP

Od 29 do 31 sierpnia Kraków zamieni się w prawdziwą stolicę światowej siatkówki. W Tauron Arenie naprzeciwko siebie staną reprezentacje Polski, Argentyny, Brazylii oraz Serbii. Dla każdej z drużyn to kluczowy etap przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata, które tym razem odbędą się na Filipinach. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od meczu z Serbią, w sobotę zmierzą się z Brazylią, a w niedzielę czeka ich starcie z Argentyną.

Tegoroczny Memoriał Wagnera będzie miał wyjątkową oprawę - wszystkie bilety zostały wyprzedane, a każdego dnia na trybunach zasiądzie komplet 15 tysięcy fanów. Gdyby hala mogła pomieścić 20 tysięcy, to też nie byłoby problemów z jej wypełnieniem - podkreśla Cezary Mróz, prezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera, organizującej turniej.

Kadrowe decyzje Nikoli Grbicia

Turniej poprzedziła gorąca atmosfera związana z ostatecznym wyborem kadry na mistrzostwa świata. Selekcjoner Biało-Czerwonych, Nikola Grbić, postanowił ogłosić 14-osobowy skład jeszcze przed rozpoczęciem memoriału. Wśród powołanych znalazł się Artur Szalpuk, zabrakło natomiast Bartosza Bednorza. Ta decyzja odbiła się szerokim echem w środowisku siatkarskim.

Śledziłem grę Bartka Bednorza przez cały sezon. Paradoksalnie wczoraj miał on najlepszy trening, ale ja patrzę na sytuację całego zespołu i na to, kto może nam najbardziej pomóc. Wiele elementów złożyło się na tę decyzję. 'Bendzi' miał dużo problemów zdrowotnych. Miał kłopot z łydką, w sezonie reprezentacyjnym zagrał praktycznie tylko przez trzy sety. Myślałem, że po finałowym turnieju Ligi Narodów w Chinach będzie normalnie trenował, ale ostatecznie widziałem, że nie jest on jeszcze gotowy na sto procent. Nie jest w swojej optymalnej formie. Dalej liczę na niego. Mam nadzieję, że za rok, jak będzie chciał, to będzie z nami. Wiem, że to dla niego trudny moment, bo drugi raz z rzędu nie pojedzie na najważniejszą imprezę, ale uważam że w tym momencie Artur Szalpuk może dać nam więcej - tłumaczył Grbić.

Serbski selekcjoner nie krył, że postawa Artura Szalpuka od początku zgrupowania zrobiła na nim duże wrażenie. Bardzo dobrze pracuje, dodaje drużynie energii na każdym treningu, jest zmotywowany. Myślę, że absolutnie zasłużył, aby zagrać na mistrzostwach. Jeśli wybrałbym Bednorza, a nie Szalpuka, to pojawiłoby się pytanie - co Artur musiałby zrobić, aby być w kadrze - dodał Grbić.

Nikola Grbić zapowiada, że w Krakowie nie zobaczymy jeszcze optymalnej formy Biało-Czerwonych. Wiem, że kibice chcieliby, abyśmy wygrali każdy mecz po 3:0, ale tutaj wynik nie będzie na pierwszym planie, choć oczywiście zawsze chcemy wygrywać. Będzie dużo rotacji w składzie, każdy zawodnik dostanie szansę pokazania się, bo chcemy zobaczyć, nad czym jeszcze należy popracować - wyjaśnił szkoleniowiec.

Tradycja, emocje i rekordy

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to już stały punkt na mapie siatkarskich wydarzeń w Polsce. Rozgrywany jest od 2003 roku, z jedyną przerwą w 2020 roku - wówczas turniej odwołano z powodu pandemii Covid-19. Od 2016 roku jego gospodarzem jest krakowska Tauron Arena. Celem turnieju jest uhonorowanie pamięci legendarnego trenera, który poprowadził Polaków do mistrzostwa świata w 1974 roku i złota olimpijskiego w 1976 roku.

Polacy aż 11 razy triumfowali w tej prestiżowej imprezie - w latach 2006, 2008-2009, 2012-2013, 2015, 2017-2018, 2021-2022 oraz przed rokiem, wyprzedzając takich rywali jak Słowenia, Niemcy czy Egipt.

Na mistrzostwach świata Biało-Czerwoni będą bronić wicemistrzowskiego tytułu. Ich grupowymi rywalami będą: Rumunia (13.9), Katar (15.9) i Holandia (17.9).

Program XXII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

piątek, 29 sierpnia

Argentyna - Brazylia (18.00)

Polska - Serbia (20.30)

sobota, 30 sierpnia

Serbia - Argentyna (18.00)

Polska - Brazylia (20.30)

niedziela, 31 sierpnia