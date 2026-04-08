Po 15 godzinach udało ugasić się pożar 60 butli z gazem technicznym w Bydgoszczy. W rozlewni przy ulicy Toruńskiej doszło wczoraj do wybuchu, który uszkodził zawory pozostałych butli.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, to jeszcze nie koniec akcji, w której bierze teraz udział 60 strażaków. Butle są wciąż chłodzone.

Jeżeli butle nie będą się grzały, przystąpimy do przemieszczania ich do kontenerów. Tam zostaną zalane wodą na co najmniej 24 godziny - relacjonował Karol Smarz, rzecznik Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Najbliższych kilka godzin to będzie sprawdzanie butli i przenoszenie ich do zbiorników - dodał.

Strażacy zbudowali magistralę podającą wodę z okolicznej rzeki Brdy. W akcji używane są również drony i dwa roboty.