Południowokoreański koncern Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) oficjalnie potwierdził zakończenie działalności w Polsce. Decyzja ta może być efektem ugody zawartej z amerykańskim Westinghouse w sporze o prawa własności intelektualnej. Koreańska spółka planowała budowę dwóch reaktorów w Polsce.

Koreański gigant jądrowy opuszcza Polskę. Decyzja KHNP po ugodzie z Westinghouse / Shutterstock

We wtorek prezes KHNP, Whang Dzu Ho, podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. przemysłu w Seulu poinformował o wycofaniu się firmy z polskiego rynku. Jak podkreślił, decyzja została podjęta po zmianie rządu w Polsce, który zrezygnował z projektów z udziałem państwowych przedsiębiorstw w sektorze energetyki jądrowej. Mimo to, biuro KHNP w Polsce nie zostało jeszcze oficjalnie zamknięte.

KHNP, we współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną i ZE PAK, planował budowę dwóch reaktorów w Koninie-Pątnowie. Miała to być druga elektrownia jądrowa w Polsce, obok planowanej siłowni w Lubiatowie-Kopalinie na Pomorzu.

Według południowokoreańskich mediów na decyzję KHNP mogła wpłynąć ugoda zawarta w styczniu z amerykańskim konsorcjum Westinghouse. Spór dotyczył praw własności intelektualnej. Westinghouse zarzucał KHNP naruszenie licencji przy projektach reaktorów APR1000 i APR1400. Szczegóły porozumienia nie zostały ujawnione, jednak według portalu Chosun Biz, ugoda umożliwiła KHNP podpisanie kontraktu na budowę bloków energetycznych w Czechach, ale jednocześnie zablokowała firmie dostęp do rynków Ameryki Północnej, większości Europy, Wielkiej Brytanii i Ukrainy na 50 lat.

Krytyka i niepewność w Korei Południowej

Porozumienie z Westinghouse wywołało poważne zaniepokojenie w południowokoreańskim parlamencie.

Krytycy określają je jako upokarzające i zarzucają KHNP utratę konkurencyjności oraz pozycji lidera w branży energetyki jądrowej. Prezes KHNP, pytany o sprawiedliwość ugody, przyznał, że nie może jej tak określić, ale odmówił ujawnienia szczegółów, powołując się na klauzulę poufności.

We wtorek biuro prezydenta Korei Południowej poinformowało, że zleciło Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Energii sprawdzenie, czy porozumienie zostało zawarte z należytą starannością.

Gigant energetyki z Korei Południowej

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) to południowokoreańska państwowa spółka energetyczna, specjalizująca się w produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych i jądrowych. Firma jest największym operatorem elektrowni jądrowych w Korei Południowej i jednym z kluczowych graczy na światowym rynku energetyki jądrowej.

KHNP powstała w 2001 roku w wyniku restrukturyzacji Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Spółka odpowiada za budowę, eksploatację i serwisowanie reaktorów jądrowych, a także rozwój technologii związanych z energetyką jądrową. KHNP prowadzi również działalność eksportową, oferując swoje rozwiązania i technologie na rynkach zagranicznych, m.in. w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

W ostatnich latach firma była zaangażowana w liczne projekty międzynarodowe, w tym w budowę elektrowni jądrowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w planowane inwestycje w Polsce, Czechach, Szwecji i innych krajach. KHNP rozwija własne technologie reaktorów, takie jak APR1400 i APR1000, które są eksportowane i wdrażane poza Koreą Południową.