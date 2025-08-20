​Zespół prokuratorów razem z wojskiem pracuje na miejscu eksplozji niezidentyfikowanego obiektu w lubelskich Osinach. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że w nocy na pole kukurydzy spadł wojskowy dron. Do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych - informuje Michał Krasoń, reporter RMF FM. Źródło PAP w MON podało, że spadł tam dron wojskowy bez głowicy bojowej, najprawdopodobniej tzw. wabik.

Służby zabezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł niezidentyfikowany obiekt. / Wojtek Jargiło / PAP

Zespół pięciu prokuratorów i biegłych z różnych dziedzin bada teraz pole kukurydzy, szukając szczątków metalu i plastiku - pozostałości tego, co spadło i wybuchło minionej nocy w Osinach. Wcześniej służby sprawdziły, czy teren jest bezpieczny.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że na pole w miejscowości Osiny spadł dron wojskowy - wynika ze słów prokuratora okręgowego w Lublinie Grzegorza Trusiewicza. Wojskowy biegły z zakresu pirotechniki ma ustalić, co konkretnie wybuchło i czy do wybuchu doszło po uderzeniu drona w ziemię, czy w powietrzu (w pobliżu przebiega linia energetyczna, mogło dojść do kontaktu z nią).

Źródło PAP w MON podało, że spadł tam dron wojskowy bez głowicy bojowej, najprawdopodobniej tzw. wabik, zawierający jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych.

Zadaniem takich dronów jest angażowanie systemów obrony przeciwlotniczej i odciąganie ich "uwagi" od dronów stricte bojowych.

Służby na razie nie są w stanie określić, jakiej był produkcji, czy też z jakiego kraju pochodził obiekt, który spadł na pole kukurydzy.

Łącznie pole ma przeszukiwać około 100 funkcjonariuszy. Podzielimy miejsce na sektory, podzielimy zadania miedzy określone służby i wtedy będziemy mieć informacje, czy koszenie kukurydzy lub inne czynności są potrzebne - powiedział prokurator Grzegorz Trusiewicz.

Do przeszukania jest kilka hektarów. Wstępnych wyników oględzin możemy się spodziewać w ciągu kilku, kilkunastu godzin - informował o godz. 13:00 reporter RMF FM.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia powszechnego zagrożenia.