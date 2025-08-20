Coś spadło w Osinach. Był huk i eksplozja, która wstrząsnęła budynkami oraz poczuciem bezpieczeństwa ludności. Wojsko wysyła uspokajające komunikaty, ale nie wszyscy zostali uspokojeni. O tym, co mogło wydarzyć się na Lubelszczyźnie, opowiedział w Radiu RMF24 kmdr por. rez. Maksymilian Dura. "Wydaje mi się, że jesteśmy oszukiwani i zaraz wytłumaczę dlaczego" - zaczyna wojskowy.
Osiny, powiat łukowski, województwo lubelskie. Miejscowość położona jest 70 km na południowy wschód od Warszawy, około 100 km od granicy z Białorusią i 120 km od granicy z Ukrainą. W nocy z wtorku na środę doszło w Osinach do potężnej eksplozji. Okoliczni mieszkańcy widzieli błysk i słyszeli huk. Rano w tym miejscu znaleziono krater, który nie przypomina typowego leju po bombie. Wokół, w polu kukurydzy, znaleziono rozrzucone części plastikowe i metalowe.
Rzecznik łukowskich funkcjonariuszy asp. sztab. Marcin Józwik w rozmowie z RMF FM poinformował, że w wyniku eksplozji wybite zostały szyby w kilku pobliskich domach.
Wojsko uspokaja: "minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi". W ramach oficjalnej wersji przekazanej mediom poinformowano, że prawdopodobnie doszło tam do eksplozji części lub całości starego silnika ze śmigłem.
Dziennikarz RMF FM Bogdan Zalewski rozmawiał z komandorem porucznikiem rezerwy Maksymilianem Durą, ekspertem portalu Defence24.pl, o tym, czy możemy ufać zapewnieniom polskich władz. Wychodzi na to, że niekoniecznie.