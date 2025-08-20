"Jesteśmy oszukiwani"

Mógł być to dron kamikaze, taki na przykład jak Shahed, lub jego rosyjski odpowiednik Geran - zaczyna kmdr Dura, tłumacząc, że Osiny są położone w miejscu, gdzie do incydentów powietrznych może dojść ze względu na bliskość terytoriów białoruskich i ukraińskich. Takie drony w zależności od wersji mogą przenosić nawet kilkaset kilogramów ładunku wybuchowego - dodaje rozmówca Radia RMF24.

Shahed - wyjaśnia komandor, który zaznacza, że mówi o najczarniejszym scenariuszu wydarzeń w Osinach - "to po prostu rura wypełniona materiałem wybuchowym, ze skrzydłami i zamontowanym najtańszym silnikiem ze śmigłem". Takie drony mają zasięg do 2,5 tys. km. Rosjanie czasem ograniczają zasięg, usuwając paliwo, by załadować drona większą ilością materiałów wybuchowych.

My nadal nie wiemy, co tam jest. Teoretyczne niebezpieczeństwo było, bo rzeczywiście mógł być to dron i wojsko powinno to sprawdzić, a nie sprawdziło. I tutaj chyba Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych troszeczkę nas oszukuje i mogę powiedzieć dlaczego - mówi Dura.

Dlaczego możemy być oszukiwani?

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podkreślono, że po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi. Armia przekazała, że na miejscu pracują odpowiednie służby, w tym żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy analizują obiekt.

Problem polega na tym, że dokładnie o godzinie 8:57 jedna ze stacji telewizyjnych przeprowadziła reportaż (z miejsca zdarzenia), w którym pokazano policjantów stojących w polu. Nie było tam żadnych żołnierzy, a policjant, który wypowiadał się przed kamerami i wygłaszał komunikat, twierdził, że takich żołnierzy tam nie ma - mówi Dura.

Jak przekazał w rozmowie z RMF FM aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, zgłoszenie o incydencie służby otrzymały po godz. 2:00.

Kmdr. Maksymilian Dura: Musimy pamiętać o tym, że do zdarzenia doszło około godziny dwunastej, nie o drugiej, bo o drugiej to poszedł meldunek do policji. Od godziny 2:00 był czas na to, żeby na miejscu znaleźli się wojskowi, w tak potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Problem polega na tym, że wiele wskazuje na to, iż wojska do rana na miejscu nie było. Aktywacja (ŻW i lotniczych oraz naziemnych zespołów poszukiwawczych) widocznie się nie sprawdziła, dlatego że policjant, który dokładnie o 8:57 raportował całą sytuację, mówił, że wojska na miejscu jeszcze nie ma - wyjaśnia Dura.

Dlaczego to ma znaczenie?

Oczywiście - zaznacza komandor - to, co eksplodowało w Osinach, wcale nie musiało być dronem kamikaze. Rzecz w tym, że mogło być dronem kamikaze. W teorii dysponujemy systemem radarów wykrywających takie obiekty. Ale tu pojawia się pytanie, zadane przez gościa Radia RMF24: Wszystkie te radary, które są przygotowane na wschodniej granicy, działają bardzo dobrze. To są dobre radary. Problem polega na tym, że może się okazać - i to jest właśnie najważniejsza rzecz, która powinna wzbudzić u nas alarm - że strefa stworzona przez te radary jest nieszczelna. Bo, niestety, nie ma możliwości takiego rozstawienia radarów, żeby one na niskiej wysokości, a na takie latają tego rodzaju drony, pokrywały cały teren Polski. To jest po prostu niemożliwe.

Dura dodaje, że, o ile w zachodniej Polsce problemu być nie powinno, to we wschodniej, zagrożonej części kraju, ta sieć radarów powinna być tak szczelna, jak to możliwe.

To, że ktoś powiedział, iż radary nie wykryły tego statku powietrznego, nie oznacza, że tego statku powietrznego nie było. On mógł polecieć w takiej strefie przez taki rejon, gdzie te radary nie widziały. A to może oznaczać, że zostało to zrobione specjalnie, że Rosjanie w ten sposób sprawdzają, w którym miejscu drony mogą przelecieć, a w którym miejscu nie mogą. I to powinno być dla nas alarmem. I dlatego wojsko powinno zareagować natychmiast. Już o godzinie trzeciej, czwartej powinni być tam żołnierze, żeby sprawdzić, co się dzieje - wyjaśnił w rozmowie z Bogdanem Zalewskim komandor Maksymilian Dura.

Nie jesteśmy w czasie pokoju, jesteśmy w czasie, gdy 100 kilometrów dalej toczy się wojna i musimy być na to przygotowani - konkluduje wojskowy i ekspert portalu Defence24.pl.