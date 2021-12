Polskie Koleje Linowe to ponad 85 lat tradycji w zapewnianiu pięknych chwil miłośnikom górskiej turystyki. PKL są liderem branży turystycznej oraz operatorem kolei linowych w kluczowych lokalizacjach turystycznych w Polsce.

Grupa PKL oferuje całoroczny, kompleksowy zakres usług turystyczno-wypoczynkowych oraz posiada własną bazę noclegową i restauracyjną. Grupa PKL działa w siedmiu ośrodkach w Tatrach, Pieninach i Beskidach. Już niebawem także w Solinie. Zapraszamy do ośrodków turystycznych Grupy PKL na: Kasprowym Wierchu, Gubałówce, Jaworzynie Krynickiej, Górze Parkowej, Mosornym Groniu, Palenicy i Górze Żar.

PKL są inicjatorem programu PolSKI Mistrz, który oprócz środków finansowych zapewniających wsparcie organizacyjne zawodnikom kadr narodowych w narciarstwie alpejskim i snowboardzie zabezpiecza zaplecze i możliwości treningowe na trasach narciarskich w ośrodkach Grupy PKL.

Ośrodki Grupy PKL:

Gubałówka / PKP PLK /

PKL Gubałówka jest jedną z głównych i kultowych atrakcji Zakopanego. Na Gubałówkę można dostać się koleją linowo-terenową PKL i spędzić wolny czas delektując się niezapomnianym widokiem na tatrzańską panoramę.

Zimą na samym szczycie Gubałówki działa Kraina Światła, najwyżej położony park świetlny w Polsce. Tysiące kolorów, iskrzące się od lampek trójwymiarowe rzeźby inspirowane tradycją Podhala i niezapomniany spektakl świateł, a do tego imponujący widok na górskie szczyty. Latem osoby odwiedzające ośrodek PKL Gubałówka mają szansę odprężyć się na najwyżej położonej plaży w kraju.

PKL Kasprowy Wierch

Kasprowy Wierch / PKP PLK /



Zakopane od lat fascynuje turystów. Odwiedzający miasto położone pod Tatrami na brak atrakcji narzekać nie mogą. Kasprowy Wierch - to jeden z powodów dla którego warto odwiedzić to miejsce. Niezapomniane wrażenia, przepiękne widoki podczas przejazdu koleją linową prowadzącą prosto na Kasprowy Wierch oraz niezwykłe krajobrazy na samym szczycie góry - gwarantowane! Kasprowy Wierch to wysokogórski ośrodek PKL. Latem znakomity punkt startowy dla górskich wycieczek a zimą wspaniałe trasy narciarskie w Dolinie Gąsienicowej i Goryczkowej. To tutaj znajduje się najwyżej w Polsce położone obserwatorium meteorologiczne IMGW oraz Restauracja Poziom 1959 serwująca najwyżej w Polsce wysokogórskie posiłki i sklep z pamiątkami sygnowanymi znakiem Kasprowy Wierch.

PKL Mosorny Groń

Mosorny Groń / PKP PLK /



Mosorny Groń to całoroczny ośrodek turystyczny należący do Grupy PKL. W okresie zimy funkcjonuje jako ośrodek narciarski. Posiada trasę narciarską z homologacją FIS, która liczy 1,5km i w większości jest oznaczona jako czerwona - średnio trudna. Pięknie położona, oświetlona trasa narciarska z imponującym widokiem na Babią Górę oraz świetnymi parametrami cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników białego szaleństwa. Przez całą zimę stok jest profesjonalnie przygotowywany. Osoby odwiedzające ośrodek zimą, będą mogły korzystać z trasy narciarskiej również w godzinach wieczornych - na całej długości stok jest dobrze oświetlony.

Latem w ośrodku PKL Mosorny Groń miłośnicy jazdy downhillowej mogą skorzystać z tras rowerowych o różnym stopniu trudności w ramach oferty rowerowej PKL Bike Parks.

PKL Jaworzyna Krynicka

Jaworzyna Krynicka / PKP PLK /



Odwiedzając Krynicę-Zdrój warto wybrać się do ośrodka PKL Jaworzyna Krynicka. Na Jaworzynie z platformy widokowej, zlokalizowanej na budynku górnej stacji kolei gondolowej z wysokości 1123 m. n.p.m., można podziwiać przepiękną panoramę Beskidu Sądeckiego w całej okazałości. Ośrodek PKL Jaworzyna Krynicka to również arena zimowych zawodów narciarskich w ramach projektu PolSKI Mistrz i jeden z najlepszy ośrodków narciarskich Polsce.

PKL Góra Żar



Góra Żar /PKP PLK /

Ośrodek PKL Góra Żar znajdujący się w Beskidzie Małym nad Jeziorem Międzybrodzkim w sezonie zimowym oferuje narciarzom trasę narciarską o długości 1600 m, która jest jedną z najdłuższych tras zjazdowych w Beskidach. Jeśli zaczynasz swoją przygodę ze sportami zimowymi, odwiedź ośrodek, znajdziesz tam łagodną część trasy o długości 300 m, znajdującą się w górnym odcinku, która obsługiwana jest przez wyciąg orczykowy. Na ten sezon uruchomiony zostanie również nowy wyciąg orczykowy o długości 600m, obsługujący dodatkowo narciarzy i snowboardzistów w środkowej części trasy.

Latem turyści odwiedzający ośrodek PKL Góra Żar mogą podziwiać nie tylko piękne górskie widoki, jeziora, poczuć wolność i moc płynącą z natury, ale także zachwycić się akrobacjami paralotniarzy i szybowców z widokiem na górskie szczyty Beskidów i piękne jeziora regionu Międzybrodzia. Na Górze Żar latem można skorzystać również z tras rowerowych PKL Bike Parks o różnym stopniu trudności.

Palenica / PKP PLK /

PKL Palenica

Pieński ośrodek PKL Palenica zimą jest wyjątkowym miejscem na narciarskiej mapie Polski. To tutaj rozrywane są treningi i zawody w ramach projektu PolSKI Mistrz. Ośrodek posiada trasy o różnym stopniu trudności i każdy znajdzie na Palenicy dobrze dobrany dla własnych umiejętności stok narciarski od łatwych - Szafranówka 1 - po rodzinne - Palenica 2 - aż do trudnych - Palenica 1 i Szafranówka 2. Ośrodek PKL Palenica to idealne miejsce dla osób zarówno rozpoczynających przygodę z narciarstwem, jak i zaawansowanych miłośników sportów zimowych.

Odwiedzając Szczawnicę i ośrodek PKL Palenica latem będziecie mogli cieszyć się górską przestrzenią oraz bliskością pienińskiej natury. Znajdziecie się tam w centrum dwóch żywiołów wody i gór, a to wszystko za sprawą atrakcji, która umożliwia zarówno posłuchanie opowieści flisaków podczas spływu Dunajcem, jak i wyjazd koleją linową na szczyt Palenicy, z której można podziwiać imponujące widoki na panoramę Pienin, Tatr, Beskidów oraz Szczawnicę.

PKL Góra Parkowa

Górna stacja kolei PKL na Górze Parkowej wraca do najlepszych tradycji. Z powodu przebudowy jest tymczasowo niedostępna dla turystów. Ośrodek po modernizacji przeniesie nas w czasy XX-lecia i pięknych tradycji Krynicy Zdrój olśniewając historią.

PKL Solina

Grupa PKL planuje latem 2022 roku otwarcie nowoczesnego ośrodka turystycznego w Solinie, gdzie powstaje właśnie widokowa kolej gondolowa wraz z wieżą widokową i parkiem tematycznym. Polskie Koleje Linowe właśnie w tej wyjątkowej lokalizacji tworzą atrakcyjną ofertę turystyczną, która już niebawem pozwoli zobaczyć bieszczadzkie krajobrazy z zupełnie nowej perspektywy - wysokości wagonika kolei gondolowej i wieży widokowej - by odkryć Bieszczady na nowo.