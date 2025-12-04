Demokraci z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w środę ponad 150 zdjęć z prywatnej wyspy Jeffreya Epsteina, amerykańskiego finansisty skazanego za przestępstwa seksualne. Wśród opublikowanych materiałów można zobaczyć wiele różnych sypialni w posiadłości, pokój z fotelem dentystycznym, a także oprawioną w ramkę fotografię z papieżem Janem Pawłem II, przy którym są Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell - skazana za handel ludźmi w celach seksualnych.

Zobacz również:

Nowe zdjęcia z wyspy Epsteina

Jeffrey Epstein był właścicielem dwóch wysp na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych: Little St. James, którą kupił w 1998 roku za niemal 8 milionów dolarów, oraz Great Saint James, nabytej w 2016 roku. To właśnie na tych wyspach Epstein miał dopuścić się licznych przestępstw seksualnych wobec nieletnich dziewcząt. Nie jest jednak jasne, która z wysp została przedstawiona na opublikowanych w środę zdjęciach.

Demokraci z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów udostępnili zbiór ponad 150 zdjęć i filmów przedstawiających tamtejsze nieruchomości Epsteina. Opublikowane materiały pokazują zarówno jej zewnętrzne struktury rozległej posiadłości, jak i wnętrza, w tym basen, sypialnie, łazienki oraz inne pomieszczenia.

Na jednym z ujawnionych zdjęć widać telefon z przewodem i etykietami, na których znajdują się zaciemnione nazwiska. Inne fotografie prezentują bibliotekę z dużym biurkiem oraz tablicą, na której zapisano słowa takie jak "władza", "prawda", "muzyka", "oszustwo", "intelektualny" i "polityczny".

Wśród innych pomieszczeń znalazł się pokój z fotelem dentystycznym oraz kolekcją masek przedstawiających męskie twarze. Na terenie posiadłości widoczne są także liczne dzieła sztuki i rzeźby. Można też zobaczyć oprawione w ramkę zdjęcie Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell wraz z papieżem Janem Pawłem II. Na fotografii nie widać jednak okoliczności spotkania. Ghislaine Maxwell została skazana za handel ludźmi w celach seksualnych.

Przejrzystość śledztwa

Członkowie Komisji Nadzoru twierdzą, że publikacja zdjęć i nagrań ma na celu zapewnienie przejrzystości w prowadzonym śledztwie.

"Trudno wyobrazić sobie okropności, które miały miejsce w tych pokojach" - napisał kongresmen Robert Garcia, jeden z demokratów w komisji.

Dodał również, że komisja otrzymała dokumenty związane z Epsteinem od banków J.P. Morgan i Deutsche Bank, które zostaną udostępnione po analizie.

Publikacja materiałów spotkała się z krytyką ze strony republikanów z Komisji Nadzoru, którzy zarzucili demokratom "pochopne udostępnienie wybranych dokumentów" i "gonienie za nagłówkami".

Kolejne dokumenty ujrzą światło dzienne

Dotychczas Departament Sprawiedliwości ujawnił około 30 tysięcy stron dokumentów związanych ze sprawą Epsteina, jednak znaczna część z nich była mocno ocenzurowana. Teraz, zgodnie z nową ustawą, resort ma obowiązek ujawnienia pełnej dokumentacji. Trump zapewnił, że na jego polecenie już przekazano Kongresowi blisko pięćdziesiąt tysięcy stron akt.

Opublikowanie zdjęć i filmów nastąpiło po tym, jak Kongres przyjął ustawę zobowiązującą Departament Sprawiedliwości do ujawnienia dokumentów związanych z Epsteinem. Ustawa została podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa 19 listopada. Departament Sprawiedliwości ma 30 dni na upublicznienie aktu.

Jeffrey Epstein był przez wiele lat osobą związaną z elitami politycznymi i biznesowymi w Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku został skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 roku, oczekując na proces federalny w związku z poważniejszymi zarzutami, popełnił samobójstwo w więzieniu. Postępowanie miało bowiem ruszyć w 2020 roku i dotyczyło m.in. zarzutów o sprowadzanie do swoich nieruchomości dziesiątek nieletnich, którym płacił po kilkaset dolarów za stosunek seksualny.

Zdaniem śledczych, finansista miał też werbować dziewczynki i oferować je innym milionerom, którzy także wykorzystywali je seksualnie. Epsteinowi groziło 45 lat więzienia.