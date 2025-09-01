Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wizyty w Waszyngtonie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu 3 września o godz. 11 czasu lokalnego. Prezydent Nawrocki złoży także wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Zaplanowano też pokaz lotniczy.

Karol Nawrocki / SERGEI GAPON/AFP/East News / East News

Prezydent Karol Nawrocki, który 3 września złoży wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych, spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego - wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta RP.

Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację; również Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy.

Rozmowy obu prezydentów odbędą się w Gabinecie Owalnym i mają się rozpocząć o godz. 11.25. Następnie - w południe - zaplanowano rozmowy plenarne Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa w formule śniadania roboczego.

O godz. 13.30 przewidziano wypowiedź prezydenta RP dla polskich mediów w Blair House. Właśnie w rezydencji prezydenta USA Blair House Karol Nawrocko zamieszka podczas pobytu w Waszyngtonie.

Prezydent Nawrocki złoży też wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington; ceremonia odbędzie się o godz. 16.15.

O czym Trump będzie rozmawiał z Nawrockim?

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Szef BPM zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej.

Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach - mówił Przydacz przed kilkoma dniami.

Jak zapowiedział, prezydenci USA i Polski mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym, a także o współpracy w formatach regionalnych.

Ale zasadnicza część (rozmów) dotycząca aktualnej sytuacji, będzie dotyczyła także negocjacji i rozmów, jakie toczą się pomiędzy, z jednej strony Waszyngtonem a Moskwą, a z drugiej strony pomiędzy Kijowem a Moskwą. Wszyscy czekamy na efekty tych rozmów. Polskiego głosu tutaj także nie może zabraknąć i nie brakowało, bo w wideo i telekonferencjach w ostatnim czasie, w których decydowano i dyskutowano o tych sprawach, prezydent Karol Nawrocki uczestniczył - zauważył Przydacz.

Nawrocki na cmentarzu w Arlington

Cmentarz Narodowy Arlington, gdzie prezydent złoży wieniec, to ważna amerykańska nekropolia, gdzie pochowani są amerykańscy weterani oraz żołnierze polegli w wojnach, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone, począwszy od rewolucji amerykańskiej w 1775 roku.

Najważniejszym obiektem cmentarza jest Grób Nieznanych Żołnierzy, a wśród pochowanych jest m.in. prezydent USA John F. Kennedy. Do 1992 - przed sprowadzeniem jego prochów do Polski - na cmentarzu pochowany był także jeden z ojców polskiej niepodległości, Ignacy Jan Paderewski