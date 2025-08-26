Pojazdy wojskowe będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych - informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To część ćwiczeń "Żelazny Obrońca". Wojsko apeluje do kierowców o ostrożność i niefotografowanie kolumn.
Dowództwo Generalne poinformowało we wtorek na platformie X, że przemieszczające się kolumny oznaczone zostają tablicami o odpowiednich kolorach. Początek i koniec kolumny oznaczony ma być pomarańczową tablicą. Dodatkowo wywieszone zostają chorągiewki - pierwsza w kolorze niebieskim, a ostatnia - w kolorze zielonym. Ponadto zaznaczono, że światła pojazdów są zawsze włączone.
Wzmożony ruch kolumn wojskowych związany jest z serią ćwiczeń "Żelazny Obrońca", które przez cały wrzesień będą odbywać się m.in. na poligonach w całym kraju. SGWP informował już w ubiegłym tygodniu, że "pojazdy wojskowe będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych". "Przejazdy kolumn będą także elementem szkolenia" - dodano.