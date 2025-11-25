Policjanci z wielkopolskiego Kościana zatrzymali pijanego kierowcę karetki. Mężczyzna miał w organizmie 0,84 promila alkoholu. Dziś ma usłyszeć zarzuty - informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Kierowca karetki był pod wpływem alkoholu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zatrzymania doszło w czwartek, gdy karetka odwoziła pacjenta do szpitala w Kościanie.

Zatrzymany to 41-letni mieszkaniec powiatu wolsztyńskiego, który na co dzień pełni służbę właśnie w Wolsztynie.

Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że policjanci z Wolsztyna, gdzie na co dzień mężczyzna pełni służbę, wiedzieli o tym, że jest on pod wpływem alkoholu. Do zatrzymania nie doszło jednak w Wolsztynie, ale w Kościanie, ponieważ karetka została zadysponowana do akcji i odwoziła pacjenta do szpitala właśnie w tym mieście.

Funkcjonariusze z Wolsztyna i Kościana porozumieli się w tej sprawie i po dojeździe karetki na miejsce, zatrzymano 41-latka. Miał w organizmie ponad 0,8 promila alkoholu.

Prowadzone jest postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna dziś ma usłyszeć zarzuty.