We wtorek doszło do dwukrotnego naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane drony w rejonie granicy z Ukrainą. W odpowiedzi siły powietrzne poderwały myśliwce.

W odpowiedzi poderwano niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon oraz rumuńskie F-16 Fighting Falcon.

Lotnictwo monitoruje sytuację, a środki reagowania dobierane są w zależności od poziomu zagrożenia.

Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało o dwóch przypadkach naruszenia granicy powietrznej przez drony w pobliżu granicy z Ukrainą. Pierwszy incydent skutkował natychmiastowym poderwaniem dwóch niemieckich myśliwców Eurofighter Typhoon z bazy Mihail Kogalniceanu. W drugim przypadku do akcji skierowano dwa samoloty F-16 Fighting Falcon z bazy Borcea.

Wzmożone napięcie przy granicy z Ukrainą

Rumuńskie lotnictwo wojskowe nieustannie monitoruje sytuację w rejonie przygranicznym. Jak podkreślają wojskowi, w przypadku naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony lub inne statki powietrzne, stosowane środki są dobierane w zależności od poziomu zagrożenia.

Najważniejszym celem pozostaje ochrona życia i bezpieczeństwa ludności cywilnej. Zniszczenie obiektu powietrznego przewidziane jest wyłącznie w ostateczności.