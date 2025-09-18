Podmoskiewski park wystawowy Patriot - to tam ma siedzibę jednostka wojskowych sił specjalnych (specnazu) Rubikon, mająca na wyposażeniu bezzałogowce. Park należy do Ministerstwa Obrony Rosji - ustaliło Radio Swoboda na podstawie doniesień rosyjskich mediów.

Park wystawowy Patriot zajmuje powierzchnię prawie 5,5 tys. hektarów / ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News / East News

Lokalizację ośrodka badawczego udało się ustalić dzięki materiałowi filmowemu kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowiowa. Widać na nim charakterystyczne elementy wyposażenia budynku, m.in. tabliczki nad wejściami do toalet i głośniki.

Park wystawowy Patriot zajmuje powierzchnię prawie 5,5 tys. hektarów. Znajduje się w Kubince, 53 km na zachód od Moskwy. Został otwarty przez przywódcę Rosji Władimira Putina w 2015 roku.



Centrum perspektywicznych technologii bezzałogowych Rubikon jest uznawane za jeden z najważniejszych rosyjskich ośrodków, które badają możliwości bojowego zastosowania dronów. Opracowywana jest tam taktyka ich użycia. Szkolony jest również personel wojskowy.

Centrum powstało w połowie 2024 roku na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych, które biorą udział w wojnie z Ukrainą.



Jednostka Rubikon uczestniczyła m.in. w działaniach wojennych w obwodzie kurskim, a także na odcinkach frontu w pobliżu Kupiańska, Pokrowska i w obwodzie charkowskim. To prawdopodobnie ona opracowała projekty dronów przechwytujących oraz drony morskie. Te ostatnie pod koniec sierpnia miały zostać użyte do ataku na ukraiński okręt zwiadowczy Symferopol.