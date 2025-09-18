Podmoskiewski park wystawowy Patriot - to tam ma siedzibę jednostka wojskowych sił specjalnych (specnazu) Rubikon, mająca na wyposażeniu bezzałogowce. Park należy do Ministerstwa Obrony Rosji - ustaliło Radio Swoboda na podstawie doniesień rosyjskich mediów.
Lokalizację ośrodka badawczego udało się ustalić dzięki materiałowi filmowemu kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowiowa. Widać na nim charakterystyczne elementy wyposażenia budynku, m.in. tabliczki nad wejściami do toalet i głośniki.
Park wystawowy Patriot zajmuje powierzchnię prawie 5,5 tys. hektarów. Znajduje się w Kubince, 53 km na zachód od Moskwy. Został otwarty przez przywódcę Rosji Władimira Putina w 2015 roku.
Centrum perspektywicznych technologii bezzałogowych Rubikon jest uznawane za jeden z najważniejszych rosyjskich ośrodków, które badają możliwości bojowego zastosowania dronów. Opracowywana jest tam taktyka ich użycia. Szkolony jest również personel wojskowy.
Centrum powstało w połowie 2024 roku na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych, które biorą udział w wojnie z Ukrainą.
Jednostka Rubikon uczestniczyła m.in. w działaniach wojennych w obwodzie kurskim, a także na odcinkach frontu w pobliżu Kupiańska, Pokrowska i w obwodzie charkowskim. To prawdopodobnie ona opracowała projekty dronów przechwytujących oraz drony morskie. Te ostatnie pod koniec sierpnia miały zostać użyte do ataku na ukraiński okręt zwiadowczy Symferopol.