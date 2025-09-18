Wojna z Ukrainą może doprowadzić do drastycznego spadku liczby ludności Rosji - poinformował ukraiński wywiad wojskowy. Według najnowszych szacunków, w ciągu najbliższych 50 lat populacja Federacji Rosyjskiej może zmniejszyć się nawet o jedną czwartą. W których regionach odnotowuje się niepokojące z perspektywy Kremla trendy demograficzne?

Rosję czeka kryzys demograficzny? Ukraiński wywiad: Populacja może spaść o 25 procent (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), czyli ukraiński wywiad wojskowy, poinformował w czwartek, że w związku z prowadzoną na terenie Ukrainy wojną ludność Rosji w ciągu najbliższych 50 lat może się zmniejszyć o co najmniej 25 proc.

"Najbardziej przygniatające trendy demograficzne odnotowuje się w regionach dalekowschodnich Federacji Rosyjskiej, skąd Moskwa wywiozła większość mężczyzn i wysłała ich na zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Wojna rozpoczęta przez Rosję jest jedną z głównych przyczyn negatywnych zjawisk demograficznych i odpowiednich prognoz wewnątrz państwa-agresora" - poinformował HUR we wpisie na Telegramie.

Niedobór siły roboczej

Z informacji ukraińskiego wywiadu wojskowego wynika, że już teraz rosyjskie przedsiębiorstwa borykają się z niedoborem siły roboczej, a w placówkach kształcenia zawodowego brakuje studentów. HUR dodał, że podczas działań wojennych Rosja straciła ponad milion żołnierzy swojej armii, którzy zginęli lub zostali ranni; większość z nich to mężczyźni w wieku od 20 do 35 lat.

Jak Kreml próbuje walczyć z niepokojącym zjawiskiem?

Aby spowolnić kryzysowe zjawiska w demografii i gospodarce, rosyjscy urzędnicy proponują bardziej aktywne pozyskiwanie migrantów zarobkowych, którzy również są aktywnie werbowani do udziału w zbrodniczej wojnie.

"Takie podejście Kremla po raz kolejny świadczy o niechęci putinowskiej dyktatury do zakończenia działań bojowych, a wręcz o zamiarze kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie, wykorzystując do końca zniewolone narody tzw. Federacji Rosyjskiej, a także męską ludność na okupowanych terytoriach ukraińskich" - czytamy w komunikacie.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w swoim najnowszym raporcie w czwartek, że orientacyjne straty Rosji w wojnie z Ukrainą od 24 lutego 2022 roku wynoszą 1 098 380 osób.