„Najpierw będzie prośba do Komisji Europejskiej ‘po dobroci’, potem pozew do TSUE za naliczanie kar w związku z Izbą Dyscyplinarną” – usłyszała nasza dziennikarka w Brukseli ze źródeł rządowych. Dokładnie dzisiaj mija rok, odkąd KE nalicza 1 mln euro dziennie kary za brak zawieszenia stosowania przepisów, odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W zeszłym tygodniu KE potrąciła Polsce z należnych funduszy siódmą transzę kar, czyli 30 mln euro. W sumie Bruksela potrąciła już od 3 listopada, gdy zaczęła naliczać kary, 267 mln euro, czyli miliard dwieście sześćdziesiąt milionów złotych. Jak się dowiedziała dziennikarka RMF FM, polskie władze będą chciały odzyskać przynajmniej tę część kar, które KE nalicza od 15 lipca. Chodzi o to, że wtedy weszła w życie tzw. ustawa prezydencka o SN likwidująca Izbę Dyscyplinarną. Zdaniem polskich władz wypełnia ona orzeczenie TSUE o środkach tymczasowych. Najpierw Warszawa będzie listownie przekonywać Brukselę, żeby wstrzymała naliczanie kar. Jeżeli jednak KE będzie obstawać przy swoim zdaniu, to TSUE jest właściwy do rozstrzygnięcia tego sporu - usłyszała dziennikarka RMF FM od przedstawiciela polskich władz.