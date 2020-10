Polska 2050 prowadzi rozmowy ws. ewentualnych transferów z ok. 10 posłami opozycji. Taką informację przekazał w rozmowie z PAP wiceprezes stowarzyszenia Michał Kobosko.

Michał Kobosko / Jakub Rutka / arch. RMF

Lider ruchu Polska 2050, były kandydat na prezydenta Szymon Hołownia ogłosił we wrześniu, że do jego ruchu dołącza Hanna Gill-Piątek, która była wcześniej posłanką Lewicy. Wyraził wtedy nadzieję, że w Sejmie powstanie koło lub klub Polski 2050.

Michał Kobosko w rozmowie z PAP zaznaczył, że wszyscy parlamentarzyści, z którymi obecnie prowadzone są rozmowy, to członkowie klubów opozycyjnych. Prowadzimy rozmowy z około dziesięcioma parlamentarzystami, którzy - na różnym etapie rozmów - rozważają przystąpienie do naszego koła - zdradził. Zastrzegł, że na obecnym etapie treść rozmów nie może być upubliczniana.

Kobosko zaprzeczył informacjom mówiącym o tym, że Polska 2050 chce doprowadzić do transferu senator Wadima Tyszkiewicza, który w kampanii wyborczej otwarcie wspierał Hołownię. Senator Tyszkiewicz jest senatorem niezrzeszonym. Z tego co rozumiemy, to tak postrzega swoją rolę. Nie prowadzimy rozmów z senatorem Tyszkiewiczem - oświadczył.