"Za chwilę przystępuję do procesu rejestracji partii politycznej. To jest ten trzeci element, którego powstanie zapowiadaliśmy. (...) Teraz to staje się ciałem, w dniu dzisiejszym rozpoczynamy tę procedurę" – ogłosił we wtorek lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. Zastrzegł, że nie może podać nazwy partii do momentu złożenia dokumentów do sądu rejestrowego.

Szymon Hołownia /Rafał Guz /PAP

