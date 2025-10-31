Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o przechwyceniu trzeciego w tym tygodniu rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem. "Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowali wojskowi.

Samolot został przechwycony przez parę dyżurnych myśliwców / Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych /

Rosyjski samolot został przechwycony rano. Dyżurna samolotów MiG-29 została poderwana przed godziną 9:00.

"Rosyjski samolot ponownie poruszał się bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w regionie" - czytamy w komunikacie Dowództwa.

To polscy piloci przechwycili maszynę i eskortowali ją zgodnie z procedurami NATO.

To trzecia taka sytuacja w tym tygodniu. DORSZ podkreśla, że incydent potwierdza narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku.

"Wojsko Polskie pozostaje w pełnej gotowości bojowej i skutecznie reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej, działając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO" - zaznaczono.







