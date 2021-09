W niedzielę, 5 września, odbyła się 10. edycja charytatywnej sztafety Poland Business Run. Na mecie wirtualnej rywalizacji zameldowało się ponad 28 tysięcy biegaczy z przeszło 1300 firm. Oprócz środków z opłat startowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami trafi dodatkowe 82,5 tys. złotych zebrane w akcji "Pomagam Bardziej". Protezy, wózki i rehabilitację otrzyma co najmniej 103 beneficjentów z całej Polski.

Choć ze względów bezpieczeństwa zawody w największych polskich miastach nie mogły się odbyć, na imprezę w formule wirtualnej zapisała się rekordowa liczba przedstawicieli firm i korporacji. Każdy biegacz 5-osobowej sztafety pokonał 4 km po samodzielnie wybranej trasie, a wyniki zawodników zarejestrowały aplikacje w smartfonach.

Najwięcej, bo ponad 6 tys. biegaczy, zgłosiły firmy z Krakowa. Pobiegło też ponad 4,3 tys. przedstawicieli biznesu z Warszawy, a po 2 tys. z Poznania, Łodzi, Katowic czy Wrocławia. 750 osób wystartowało w Gdańsku, a 600 w Gliwicach. W sumie swoje reprezentacje wystawiły przedsiębiorstwa z przeszło 400 polskich miejscowości.

Dzięki wirtualnej formie zawodów można było wziąć w nich udział także poza granicami naszego kraju. Do charytatywnego biegu zgłosiły się firmy z 19 państw, w tym Singapuru, Malezji, Indii, Kanady, Indonezji czy Japonii. Poza Polską pobiegły zagraniczne oddziały korporacji, a także osoby, które 5 września przebywały akurat na urlopie, m.in. we Włoszech, USA czy Tanzanii.

Poprzez swój udział w Poland Business Run firmy pomogą w sumie ponad 103 osobom z całej Polski, które zmagają się z niepełnosprawnością ruchową. Dofinansowane zostaną 32 protezy kończyn, 30 wózków lub innych sprzętów oraz 44 turnusy rehabilitacyjne.

W 10. urodziny biegu mamy ogromne powody do radości. Rekord zapisanych uczestników i ponad 100 beneficjentów to cudowny wynik na jubileusz. Bardzo dziękujemy biegaczom, sponsorom i partnerom, bez których nie byłoby to możliwe - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Chociaż wszystkim przyświecał przede wszystkim charytatywny cel, nie zabrakło zaciętej sportowej rywalizacji. W pierwszej piątce znalazły się sztafety:

1. #AdamCzerwińskiTeam z Krakowa w składzie: Adam Czerwiński, Dominik Piwowarczyk, Oliver Gajdowski, Daniel Wrona, Tomasz Ogorzały, z łącznym czasem 01:02:34.

2. MANUFAKTURA MIESZKAŃ z Poznania w składzie: Patryk Sobczyk, Sebastian Jastrzębski, Paweł Gorzelańczyk, Adrian Graczyk, Hubert Mikołajczak, z łącznym czasem 01:07:20.

3. State Street 1 z Krakowa w składzie: Grzegorz Majewski, Karol Majewski, Paweł Matejski, Alan Blakie, Beniamino Guerra, z łącznym czasem 01:08:36.

4. Krakowska Izba Adwokacka z Krakowa w składzie: Maciej Michalak, Rafał Schramm, Piotr Mucha, Piotr Ochwat, Dariusz Gradzi, z łącznym czasem 01:13:19.

5. IKEA Industry Zbąszynek 02 ze Zbąszynka w składzie: Karol Miszta, Łukasz Kunysz, Tomasz Ochocki, Paweł Ławniczak, Marcin Mazur, z łącznym czasem 01:13:43.

Miejsca od 6 do 10 zajęły drużyny: BBH13 z Krakowa, Eurofins Północ Południe z Katowic, #ACT Running Instrybutors z Krakowa, Collins 2021 z Krosna oraz Let’s runnING TECH z Katowic. Najszybsza kobieca sztafeta to Aniołki Czerwińskiego z Krakowa w składzie: Edyta Grochot, Agnieszka Bydoń, Anna Luty-Legutko, Dorota Dudziak, Agnieszka Kukułka-Cudek z łącznym czasem 01:23:04. Fundacja Poland Business Run zdecydowała się wyróżnić także drużynę na pozycji 103, która odpowiada liczbie beneficjentów w dniu biegu. Jest nią zespół Cerrad RUN 1 ze Starachowic.

Sztafety walczyły nie tylko o tytuł najszybszego zespołu. W ramach akcji "Pomagam Bardziej", która jest nieodłącznym elementem biegu, drużyny zbierały środki na wsparcie beneficjentów Poland Business Run. Po emocjonującym finale, który miał miejsce 5 września o godz. 12:00, na koncie akcji udało się zebrać 82,5 tys. złotych, które zostaną w całości przekazane na pomoc w zakupie protez kończyn i rehabilitacji dla osób ze schorzeniami narządów ruchu.

Najlepsze drużyny klasyfikacji charytatywnej, do których wędrują Żółte Koszulki Lidera, to: KIRlider z KIR S.A, Leach & RUN z Leach & Lang Property Consultants, DPD Polska drużyna nr3.