Piotr Alexewicz jako jedyny Polak zakwalifikował się do finału XIX Konkursu Chopinowskiego. Wystąpi w nim 11 pianistów z siedmiu krajów. Poza reprezentantem Polski będzie to troje pianistów z Chin, po dwoje z Japonii i Stanów Zjednoczonym oraz po jednym z Gruzji, Kanady i Malezji.

Polak Piotr Alexewicz zakwalifikował się do finału konkursu chopinowskiego (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Oprócz niego wystąpi także 10 innych pianistów.

Zwycięzcę konkursu poznamy wieczorem 20 października.

Alexewicz był jednym z trzech Polaków uczestniczących w III. etapie konkursu. Pozostali dwaj - Yehuda Prokopowicz i Piotr Pawlak, odpadli.

W czwartek późnym wieczorem dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał nazwiska ośmiu pianistów i trzech pianistek zakwalifikowanych do finału. Jury wyłoniło 11 osób, a nie 10, jak mówi regulamin, ponieważ osoby na miejscach 10. i 11. otrzymały tyle samo punktów.

W 2021 r. do finału awansowało dwóch pianistów z Polski, a w 2015 r. - podobnie jak tym razem - jeden.

W tym roku w finale wystąpią również: Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Co usłyszymy w finale?

Ostatecznym sprawdzianem dla finalistów konkursu będzie wykonanie Poloneza-Fantazji op. 61 oraz wybranego Koncertu fortepianowego Fryderyka Chopina w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ostatnia część konkursowych zmagań rozpocznie się w sobotę o godz. 18 i potrwa do poniedziałku.

Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego poznamy wieczorem 20 października. Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów; dwa kolejne koncerty laureatów zaplanowano na 22 i 23 października.

Sześciorgu najwyżej ocenionym uczestnikom finału zostaną przyznane nagrody główne oraz tytuł laureata. Zdobywca I nagrody otrzyma 60 tys. euro i złoty medal, II nagrody - 40 tys. euro i srebrny medal, III nagrody - 35 tys. euro i brązowy medal. Laureaci IV, V i VI nagrody otrzymają kolejno 30 tys., 25 tys. i 20 tys. euro. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 8 tys. euro.