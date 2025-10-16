Jest potwierdzenie. 25 października odbędzie się konwencja PO, na której zapadnie decyzja o zjednoczeniu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. W czwartkowy wieczór obradował zarząd Platformy Obywatelskiej. Co z nazwą partii?

25 października odbędzie się konwencja Platformy Obywatelskiej, podczas której zapadnie decyzja o zjednoczeniu PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

Zarząd PO zdecydował, że członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej automatycznie staną się członkami nowego ugrupowania, a dotychczasowi szefowie regionów PO mają udostępnić miejsca we władzach przedstawicielom obu mniejszych partii.

Liderzy Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej mają znaleźć się we władzach nowej partii na szczeblu krajowym.

Zarząd Platformy Obywatelskiej, na który zaproszeni zostali lider Nowoczesnej i rzecznik rządu Adam Szłapka oraz liderka Inicjatywy Polskiej i ministra edukacji Barbara Nowacka, obradował w czwartek w godzinach wieczornych około dwóch godzin. Tematem było planowane zjednoczenie PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

Po obradach rzecznik PO i szef KPRM Jan Grabiec nie chciał zdradzać dziennikarzom szczegółów, przekonując, że obrady miały charakter roboczy. Jednak niektórzy członkowie zarządu, m.in. Tomasz Grodzki i Andrzej Halicki potwierdzili, że ustalono, iż w sobotę, 25 października br., odbędzie się konwencja Platformy Obywatelskiej, podczas której zapadnie decyzja o zjednoczeniu trzech ugrupowań.

Przed czwartkowymi obradami zarządu niektórzy politycy PO przyznawali, że przy okazji zjednoczenia największym problemem jest to, że przedstawiciele Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej domagają się parytetów we władzach regionalnych i krajowych, choć bardzo niewielka liczebność ich partii w stosunku do PO nie powinna dawać do tego podstaw.

Gdyby nie brali udziału w prawyborach prezydenckich w listopadzie ubiegłego roku, to moglibyśmy uznawać, że mamy do czynienia z dwiema dużymi partiami, a tak wiemy, że ich liczebność jest śladowa - powiedział PAP członek władz Platformy.

Szłapka i Nowacka we władzach nowej partii?

Jednak podczas czwartkowych obrad zarządu, jak wynika z informacji PAP, postanowiono pójść dwóm małym partiom na rękę. Ich członkowie mają się stać automatycznie członkami nowego, wspólnego ugrupowania, zaś dotychczasowi szefowie regionów PO mają udostępnić miejsca we władzach regionalnych członkom Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej.

Przedstawiciele obu partii - najprawdopodobniej Szłapka i Nowacka - mają się też znaleźć we władzach nowej partii na szczeblu krajowym.

Po symbolicznym połączeniu ma dojść w nowej partii do wyborów na wszystkich szczeblach, które mają zostać przeprowadzone w grudniu i styczniu. Procedurę wyborczą mają zakończyć powszechne wybory przewodniczącego ugrupowania, w połowie stycznia 2026 roku.

Nowa nazwa partii?

Największą tajemnicą otoczona jest nazwa partii. Choć nowe ugrupowanie ma być zarejestrowane pod numerem KRS Platformy Obywatelskiej, będzie miało inną nazwę. Dotąd przypuszczano, że będzie to Koalicja Obywatelska, ale członkowie zarządu Platformy po czwartkowych obradach przyznawali, że nie ma takiej pewności.

Szef (Donald Tusk) nie zdradził, jaka to będzie nazwa, bo zapewne zakładał, że to za duże gremium, żeby udało się to utrzymać w tajemnicy do 25 października - powiedział PAP jeden z członków zarządu PO.