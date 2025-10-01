Wysoka wygrana w Eurojackpot padła we wtorek w województwie śląskim. Wiadomo już, że szczęśliwiec odwiedził punkt Lotto w Czeladzi.

Kupony Eurojackpot / Arkadiusz Ziółek / East News

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot padły liczby 8, 11, 13, 24, 27 oraz 3, 7. Szczęśliwiec, który zagrał w Czeladzi, trafił wszystkie pięć liczb z pierwszego zestawu oraz jedną z drugiego. W tej grze oznacza to wygraną II stopnia. W tym przypadku wyniosła ona 1 577 963,40 zł.

Wiadomo, że gracz odwiedził punkt Lotto przy ul. Spacerowej 4 w Czeladzi. Zagrał metodą na chybił trafił. Jego wygrana jest najwyższą w historii kolektury, ale też całego miasta.

Najwyższe wygrane w historii Eurojackpot w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Eurojackpot w Polsce padła w 2022 r. w powiecie krotoszyńskim w Wielkopolsce. Wynosiła 213 584 986,00 zł.

Drugie miejsce w kategorii ogólnopolskich rekordów zajmuje wygrana z powiatu bieruńsko-lędzińskiego (woj. śląskie) z 2021 r. - 206 550 000 zł.

Podium zamyka imponująca suma 193 396 500 zł, którą zdobył w 2019 r. gracz z powiatu piotrkowskiego (woj. łódzkie).