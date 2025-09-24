We wtorek padła najwyższa możliwa wygrana w loterii Eurojackpot – aż 120 milionów euro. Szczęśliwy kupon został wysłany w Berlinie, a stolica Niemiec po raz drugi może świętować zdobycie rekordowej fortuny. Gdzie powędrowały mniejsze sumy?

Padła główna wygrana w kumulacji Eurojackpot (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

To już drugi raz, gdy główna nagroda o maksymalnej wartości trafia właśnie do Berlina. Poprzednio, dokładnie 8 listopada 2022 roku, również mieszkaniec tego miasta rozbił bank, zgarniając identyczną kwotę. Tym samym Berlin staje się jedynym niemieckim miastem, które może pochwalić się dwoma rekordowymi wygranymi w historii Eurojackpot.

Zwycięskie liczby

Losowanie, które odbyło się we wtorkowy wieczór, przyniosło ogromne emocje milionom graczy w całej Europie. Szczęśliwe liczby, które przyniosły fortunę, to: 7, 18, 31, 32, 33 oraz Euroliczby: 10 i 11. Po dwunastu losowaniach bez głównej wygranej, tym razem szczęście uśmiechnęło się do jednego z graczy z Berlina. Poprzednia najwyższa nagroda padła w sierpniu, jednak to właśnie wrzesień okazał się przełomowy dla niemieckiej stolicy.

Wielkie emocje towarzyszyły także pozostałym uczestnikom losowania. W drugiej kategorii wygranych odnotowano zwycięzcę z Nadrenii Północnej-Westfalii, który trafił pięć głównych liczb i jedną z Euroliczb. Dzięki temu na jego konto wpłynie imponująca suma około 21,2 miliona euro.

Na wysokie wygrane mogą liczyć również gracze z innych regionów Europy. Kwotę 154 155 euro zgarnęli szczęśliwcy z Badenii-Wirtembergii, Hamburga, Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii-Anhalt, a także z Finlandii, Szwecji i Czech. Łącznie aż dziesięciu graczy z różnych krajów może cieszyć się z wygranych.

Niemcy na czele rekordowych wygranych

Do tej pory żadne inne niemieckie landy nie mogły pochwalić się dwoma rekordowymi wygranymi po 120 milionów euro. Poza Berlinem takie fortuny trafiły wcześniej do graczy ze Szlezwiku-Holsztynu i Badenii-Wirtembergii. Pierwszy raz maksymalny jackpot padł w lipcu 2022 roku, kiedy to szczęśliwym zwycięzcą okazał się gracz z Danii.

Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych loterii w Europie, która regularnie przyciąga miliony graczy. Maksymalna pula, jaką można zgarnąć wynosi 120 milionów euro.