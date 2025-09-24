We wtorek padła najwyższa możliwa wygrana w loterii Eurojackpot – aż 120 milionów euro. Szczęśliwy kupon został wysłany w Berlinie, a stolica Niemiec po raz drugi może świętować zdobycie rekordowej fortuny. Gdzie powędrowały mniejsze sumy?
To już drugi raz, gdy główna nagroda o maksymalnej wartości trafia właśnie do Berlina. Poprzednio, dokładnie 8 listopada 2022 roku, również mieszkaniec tego miasta rozbił bank, zgarniając identyczną kwotę. Tym samym Berlin staje się jedynym niemieckim miastem, które może pochwalić się dwoma rekordowymi wygranymi w historii Eurojackpot.
Losowanie, które odbyło się we wtorkowy wieczór, przyniosło ogromne emocje milionom graczy w całej Europie. Szczęśliwe liczby, które przyniosły fortunę, to: 7, 18, 31, 32, 33 oraz Euroliczby: 10 i 11. Po dwunastu losowaniach bez głównej wygranej, tym razem szczęście uśmiechnęło się do jednego z graczy z Berlina. Poprzednia najwyższa nagroda padła w sierpniu, jednak to właśnie wrzesień okazał się przełomowy dla niemieckiej stolicy.
Wielkie emocje towarzyszyły także pozostałym uczestnikom losowania. W drugiej kategorii wygranych odnotowano zwycięzcę z Nadrenii Północnej-Westfalii, który trafił pięć głównych liczb i jedną z Euroliczb. Dzięki temu na jego konto wpłynie imponująca suma około 21,2 miliona euro.
Na wysokie wygrane mogą liczyć również gracze z innych regionów Europy. Kwotę 154 155 euro zgarnęli szczęśliwcy z Badenii-Wirtembergii, Hamburga, Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii-Anhalt, a także z Finlandii, Szwecji i Czech. Łącznie aż dziesięciu graczy z różnych krajów może cieszyć się z wygranych.
Do tej pory żadne inne niemieckie landy nie mogły pochwalić się dwoma rekordowymi wygranymi po 120 milionów euro. Poza Berlinem takie fortuny trafiły wcześniej do graczy ze Szlezwiku-Holsztynu i Badenii-Wirtembergii. Pierwszy raz maksymalny jackpot padł w lipcu 2022 roku, kiedy to szczęśliwym zwycięzcą okazał się gracz z Danii.
Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych loterii w Europie, która regularnie przyciąga miliony graczy. Maksymalna pula, jaką można zgarnąć wynosi 120 milionów euro.