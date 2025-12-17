Ponad 1,4 mln złotych w Eurojackpot wygrał szczęśliwiec z Zielonej Góry. Ta imponująca suma to wygrana III stopnia.

Kupony Eurojackpot / Arkadiusz Ziółek / East News

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot padły liczby 12, 22, 28, 30, 31 oraz 4 i 11. Nie odnotowano głównej wygranej w żadnym z krajów biorących udział w grze. Szczęście uśmiechnęło się jednak do gracza z Polski, który zgarnął wygraną III stopnia.

Wiadomo, że gracz odwiedził kolekturę przy ul. Wyszyńskiego 7 c w Zielonej Górze. Zagrał metodą na chybił trafił. Wzbogacił się w ten sposób o 1 424 381,00 zł.

Jest to najwyższa wygrana odnotowana w Eurojackpot w Zielonej Górze.

12 sierpnia 2022 r. w powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie) gracz wygrał w Eurojackpot 213 584 986 zł (ponad 45,6 mln euro). Była to najwyższa wygrana w tej grze odnotowana w naszym kraju.

Zgodnie z polskim prawem, każda wygrana powyżej 2280 zł jest objęta 10-proc. podatkiem od tzw. wysokich wygranych. Rząd w tym roku przygotował jednak nowelizację przepisów podnoszącą ten podatek do 15 proc. Obecnie ustawa w tej sprawie czeka na decyzję prezydenta.

Eurojackpot: Najważniejsze informacje o grze

Eurojackpot to gra liczbowa polegająca na wytypowaniu 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Liczby można wskazać samodzielnie, wybrać metodę chybił trafił lub zagrać w sposób mieszany.

Oprócz Polski w grze Eurojackpot uczestniczą następujące państwa: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.