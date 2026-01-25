Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do południa zebrano już ponad 40 milionów złotych na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W całej Polsce i za granicą odbywają się koncerty, aukcje i liczne wydarzenia, a tysiące wolontariuszy kwestuje na rzecz najmłodszych.

/ Anita Walczewska / East News

Do południa podczas 34. finału WOŚP zebrano ponad 40 mln zł na leczenie dzieci.

W całej Polsce i za granicą odbywają się koncerty, aukcje i wydarzenia towarzyszące.

Wolontariusze kwestują na ulicach, a darczyńcy mogą wspierać akcję także online.

Kwota zbiórki rośnie - Polacy pomagają dzieciom

Podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do południa udało się zebrać już ponad 40 milionów złotych. Tegoroczna zbiórka przeznaczona jest na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. To nieco mniej niż w ubiegłym roku o tej samej porze, gdy na liczniku widniało już ponad 46 milionów złotych.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oglądaj NA ŻYWO

Wolontariusze na ulicach i wirtualne puszki

W akcję zaangażowały się tysiące wolontariuszy w Polsce i za granicą. Rozpoznawalne czerwone serduszka WOŚP można spotkać niemal w każdym mieście. Datki trafiają nie tylko do tradycyjnych puszek, ale także do wirtualnych e-skarbonek. W internecie trwa kilkadziesiąt tysięcy aukcji, z których dochód również zasili konto Orkiestry.

Atrakcje w miastach: koncerty, licytacje i sport

W wielu miastach przygotowano liczne wydarzenia towarzyszące. W Olsztynie wolontariuszy wspierają miłośnicy zabytkowych samochodów i motocykli, a chętni mogą wziąć udział w zimowej kąpieli morsów czy nauce nurkowania. W Suwałkach, mimo mrozu, ponad stu wolontariuszy zbiera datki, a na hali sportowej Suwałki Arena odbywają się koncerty i pokazy.

W Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich działa kilka stref tematycznych, a uczestnicy marszobiegu "Policz się z cukrzycą" wspierają zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. W Warszawie i innych miastach odbywają się koncerty, a wieczorem zaplanowano tradycyjne "Światełko do Nieba".

Miasteczko WOŚP i pomoc dla najmłodszych

Centralnym punktem wydarzeń jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. Od rana można tu odwiedzać miasteczko WOŚP, gdzie czekają liczne atrakcje - od diabelskiego młyna, przez naukę pierwszej pomocy, po bezpłatne badania i konsultacje medyczne. W całej Polsce i za granicą odbywają się koncerty oraz imprezy wspierające Orkiestrę.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny łączy Polaków we wspólnym celu - pomocy najmłodszym pacjentom. Zbiórka trwa przez cały dzień, a ostateczna kwota zostanie podana po zakończeniu finału.

Ile do tej pory zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

Przez ponad trzy dekady swojej działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zgromadziła środki, które trwale zmieniły oblicze polskiej medycyny. W ciągu 33 dotychczasowych Finałów fundacja zebrała łącznie ponad 2,5 miliarda złotych (dokładnie 2 583 870 594 PLN). Kwota ta, po uwzględnieniu wskaźników inflacji, realnie przekracza wartość 3,7 miliarda złotych.

Największe wpływy z pojedynczych zbiórek odnotowano w ostatnich latach:

33. Finał (2025): blisko 290 mln PLN na onkologię i hematologię dziecięcą.

32. Finał (2024): ponad 281 mln PLN na leczenie płuc po pandemii.

31. Finał (2023): ponad 243 mln PLN na walkę z sepsą.

Zebrane fundusze pozwoliły na zakup ponad 71 500 nowoczesnych urządzeń, co sprawia, że obecnie co piąty sprzęt medyczny w polskich szpitalach został ufundowany przez darczyńców WOŚP. Oprócz corocznych Finałów, fundacja skutecznie pozyskuje środki z 1,5% podatku dochodowego, które przeznacza m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych oraz wyposażenie oddziałów psychiatrii dla najmłodszych.

W ciągu ponad trzech dekad WOŚP osiągnęła wyniki, które realnie zmieniły polską medycynę:

Ponad 2 miliardy złotych - tyle łącznie zebrano podczas wszystkich Finałów.

71 500 nowoczesnych urządzeń - tyle sprzętu trafiło do szpitali w całym kraju.

Realny wpływ - szacuje się, że co piąty sprzęt medyczny w polskich placówkach pochodzi właśnie od Orkiestry.

Fundacja działa przez cały rok, prowadząc osiem stałych programów medycznych i edukacyjnych (np. powszechne badania słuchu u noworodków czy naukę pierwszej pomocy w szkołach). WOŚP reaguje też w sytuacjach kryzysowych - fundacja aktywnie pomagała w walce z pandemią COVID-19, wspierała ofiary powodzi, a ostatnio przekazała miliony złotych na pomoc medyczną dla Ukrainy.