Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do południa zebrano już ponad 40 milionów złotych na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W całej Polsce i za granicą odbywają się koncerty, aukcje i liczne wydarzenia, a tysiące wolontariuszy kwestuje na rzecz najmłodszych.
- Do południa podczas 34. finału WOŚP zebrano ponad 40 mln zł na leczenie dzieci.
- W całej Polsce i za granicą odbywają się koncerty, aukcje i wydarzenia towarzyszące.
- Wolontariusze kwestują na ulicach, a darczyńcy mogą wspierać akcję także online.
Podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do południa udało się zebrać już ponad 40 milionów złotych. Tegoroczna zbiórka przeznaczona jest na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. To nieco mniej niż w ubiegłym roku o tej samej porze, gdy na liczniku widniało już ponad 46 milionów złotych.
W akcję zaangażowały się tysiące wolontariuszy w Polsce i za granicą. Rozpoznawalne czerwone serduszka WOŚP można spotkać niemal w każdym mieście. Datki trafiają nie tylko do tradycyjnych puszek, ale także do wirtualnych e-skarbonek. W internecie trwa kilkadziesiąt tysięcy aukcji, z których dochód również zasili konto Orkiestry.
W wielu miastach przygotowano liczne wydarzenia towarzyszące. W Olsztynie wolontariuszy wspierają miłośnicy zabytkowych samochodów i motocykli, a chętni mogą wziąć udział w zimowej kąpieli morsów czy nauce nurkowania. W Suwałkach, mimo mrozu, ponad stu wolontariuszy zbiera datki, a na hali sportowej Suwałki Arena odbywają się koncerty i pokazy.
W Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich działa kilka stref tematycznych, a uczestnicy marszobiegu "Policz się z cukrzycą" wspierają zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. W Warszawie i innych miastach odbywają się koncerty, a wieczorem zaplanowano tradycyjne "Światełko do Nieba".
Centralnym punktem wydarzeń jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. Od rana można tu odwiedzać miasteczko WOŚP, gdzie czekają liczne atrakcje - od diabelskiego młyna, przez naukę pierwszej pomocy, po bezpłatne badania i konsultacje medyczne. W całej Polsce i za granicą odbywają się koncerty oraz imprezy wspierające Orkiestrę.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny łączy Polaków we wspólnym celu - pomocy najmłodszym pacjentom. Zbiórka trwa przez cały dzień, a ostateczna kwota zostanie podana po zakończeniu finału.
Przez ponad trzy dekady swojej działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zgromadziła środki, które trwale zmieniły oblicze polskiej medycyny. W ciągu 33 dotychczasowych Finałów fundacja zebrała łącznie ponad 2,5 miliarda złotych (dokładnie 2 583 870 594 PLN). Kwota ta, po uwzględnieniu wskaźników inflacji, realnie przekracza wartość 3,7 miliarda złotych.
Największe wpływy z pojedynczych zbiórek odnotowano w ostatnich latach:
- 33. Finał (2025): blisko 290 mln PLN na onkologię i hematologię dziecięcą.
- 32. Finał (2024): ponad 281 mln PLN na leczenie płuc po pandemii.
- 31. Finał (2023): ponad 243 mln PLN na walkę z sepsą.
Zebrane fundusze pozwoliły na zakup ponad 71 500 nowoczesnych urządzeń, co sprawia, że obecnie co piąty sprzęt medyczny w polskich szpitalach został ufundowany przez darczyńców WOŚP. Oprócz corocznych Finałów, fundacja skutecznie pozyskuje środki z 1,5% podatku dochodowego, które przeznacza m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych oraz wyposażenie oddziałów psychiatrii dla najmłodszych.
W ciągu ponad trzech dekad WOŚP osiągnęła wyniki, które realnie zmieniły polską medycynę:
- Ponad 2 miliardy złotych - tyle łącznie zebrano podczas wszystkich Finałów.
- 71 500 nowoczesnych urządzeń - tyle sprzętu trafiło do szpitali w całym kraju.
- Realny wpływ - szacuje się, że co piąty sprzęt medyczny w polskich placówkach pochodzi właśnie od Orkiestry.
Fundacja działa przez cały rok, prowadząc osiem stałych programów medycznych i edukacyjnych (np. powszechne badania słuchu u noworodków czy naukę pierwszej pomocy w szkołach). WOŚP reaguje też w sytuacjach kryzysowych - fundacja aktywnie pomagała w walce z pandemią COVID-19, wspierała ofiary powodzi, a ostatnio przekazała miliony złotych na pomoc medyczną dla Ukrainy.