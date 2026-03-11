Trwa piłkarska środa z elitarną Ligą Mistrzów. Główne danie tego wieczoru, na które ostrzą sobie zęby fani futbolu, to starcie Realu Madryt z Manchesterem City w pierwszym meczu 1/8 finału tych rozgrywek. Zakończył się natomiast mecz Bayeru Leverkusen z Arsenalem Londyn. "Kanonierzy" zremisowali na niemieckiej ziemi za sprawą bramki w końcówce Niemca i byłego piłkarza... Leverkusen, Kaia Havertza.

Kai Havertz dał cenny remis Arsenalowi Londyn w meczu ze swoim byłym klubem / PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF / PAP/EPA

Ten sezon dla kibiców Arsenalu może być długo oczekiwanym przełamaniem. "Kanonierzy" przewodzą tabeli Premier League i mają dużą szansę na pierwsze od lat mistrzostwo Anglii, a na dodatek świetnie sobie radzą w Lidze Mistrzów.

W rundzie ligowej zajęli pierwsze miejsce, dlatego nie dziwi, że do rywalizacji z Bayerem przystępowali w roli faworyta. Po pierwszym meczu tej rywalizacji sprawa awansu do ćwierćfinału rozgrywek pozostaje otwarta.

Były piłkarz Leverkusen uratował Arsenal

Do przerwy na BayArena nie było goli, jednak tuż po wznowieniu gry gospodarze dość niespodziewanie objęli prowadzenie po uderzeniu głową Roberta Andricha.

Londyńczycy zdołali jednak uniknąć porażki. W 89. minucie rzut karny wykorzystał wprowadzony kwadrans wcześniej z ławki czołowy reprezentant Niemiec Kai Havertz - w przeszłości zawodnik... Bayeru Leverkusen.

Trwa hit w Madrycie. Real kontra City

Pozostałe środowe spotkania rozpoczęły się o godz. 21. Norweska rewelacja rozgrywek Bodoe/Glimt podejmuje Sporting Lizbona, zaś obrońca trofeum Paris Saint-Germain rywalizuje z Chelsea Londyn.

Najciekawiej powinno być jednak w Madrycie, gdzie miejscowy Real podejmuje Manchester City.

Dzień wcześniej piłkarze Newcastle United zremisowali z Barceloną 1:1, Atalanta Bergamo przegrała z Bayernem Monachium aż 1:6, Atletico Madryt wygrało z Tottenhamem Hotspur 5:2, a Galatasaray Stambuł z Liverpoolem 1:0.

Rewanże zostały zaplanowane na 17 i 18 marca. Finał trwającej edycji LM odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.