O 20 w niedzielę w całym kraju rozbłysły światełka do nieba - kulminacyjny moment 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na godzinę 20:05 ekran umieszczony w specjalnym studiu WOŚP wskazuje kwotę ponad 91 milionów złotych.

Światełko do Nieba / Leszek Szymański / PAP

W niedzielę na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakończony widowiskiem o 20:00.

Wydarzenia związane z finałem WOŚP miały miejsce także w wielu innych miastach w całej Polsce.

Na błoniach PGE Narodowego w Warszawie zlokalizowana jest scena, miasteczko oraz główne studio Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O godzinie 20:00 odbyło się tam widowisko świetlno-muzyczne wieńczące finał akcji. Wydarzenia związane z finałem WOŚP miały miejsce także w wielu innych miastach i miejscowościach w całej Polsce.

Tak w 2026 roku wyglądało światełko do nieba w Warszawie!

W niedzielny wieczór, punktualnie o godzinie 20:00, rozbłysło tradycyjne Światełko do nieba - symboliczny moment finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiega wyjątkowo spokojnie, a organizatorzy już podsumowali pierwszą część dnia. Do godziny 20:00 na koncie Orkiestry znalazło się 91 136 528 złotych.

Zobaczcie jak słynne Światełko do Nieba wyglądało w ubiegłym roku.

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

Hasłem przewodnim 34. Finału WOŚP jest "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W akcję zaangażowało się aż 1681 sztabów w Polsce i za granicą oraz 120 tysięcy wolontariuszy, którzy kwestują na ulicach miast i miasteczek.

Organizatorzy podkreślają, że wsparcie ze strony społeczeństwa oraz wolontariuszy jest ogromne. Charytatywne aukcje, będące nieodłącznym elementem finału, biją rekordy popularności. Fundacja przeznaczy zebrane środki na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, w tym pomp insulinowych dla kobiet w ciąży, a także urządzeń niezbędnych do leczenia dzieci z chorobami układu pokarmowego.

Od początku działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyposażyła polskie szpitale w 81,5 tysiąca urządzeń o łącznej wartości 2,6 miliarda złotych. Sprzęt przekazywany placówkom jest najwyższej jakości i staje się ich własnością. Organizatorzy podkreślają, że fundacja działa transparentnie, a zakupione urządzenia realnie wpływają na poprawę jakości leczenia najmłodszych pacjentów w całym kraju.

Tegoroczny finał ponownie udowadnia, jak wielką siłę ma wspólne działanie na rzecz potrzebujących. Zbiórka potrwa do późnych godzin wieczornych, a ostateczny wynik poznamy w najbliższych dniach.