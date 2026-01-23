Rakietę oraz ręcznik z Wimbledonu 2025 roku, w którym triumfowała Iga Świątek, wystawiła nasza tenisistka na aukcję WOŚP i to właśnie jest hit tegorocznej Orkiestry. Sporym zainteresowaniem sympatyków tenisa cieszy się również rakieta z podpisem drugiej najwyżej notowanej polskiej zawodniczki - Magdy Linette. Jakie jeszcze aukcje biją rekordy popularności?

WOŚP 2026 - finał, licytacje, aukcje / Pawel Wodzynski/East News / East News

34. Finał WOŚP i tradycyjna zbiórka do puszek odbędzie się 25 stycznia, natomiast aukcje trwają do 16 lutego.

Co na aukcję WOŚP wystawił Andrzej Gołota, Robert Lewandowski czy Polski Związek Piłki Nożnej? O tym poniżej.

34. Finał WOŚP zagra 25 stycznia

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia, a jego celem jest zbiórka na gastroenterologię dziecięcą. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Jak informuje fundacja, to realne wsparcie dla około 1,2-1,5 miliona dzieci, które cierpią na schorzenia gastroenterologiczne.

Znani i lubiani sportowcy grają z WOŚP. Oto hitowe aukcje

Na aukcję WOŚP trafiła rakieta, którą Iga Świątek jako pierwsza Polka w historii wygrała wielkoszlemowy Wimbledon w singlu, opatrzona jej autografem, a także oryginalny ręcznik z tego turnieju. Sporym zainteresowaniem sympatyków tenisa cieszy się również rakieta z podpisem drugiej najwyżej notowanej polskiej zawodniczki - Magdy Linette.

Niezwykle popularna jest rękawica bokserska z autografem Andrzeja Gołoty w oprawie. Przedmiot na aukcję wystawił Fight Club Pub. Brązowy medalista olimpijski z Seulu podpis złożył własnoręcznie podczas wizyty w pubie w 2024 roku. Zainteresowanie budzi także kolacja online z Jeremym Sochanem, jedynym obecnie Polakiem w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA. Jak napisano na stronie licytacji, podczas 45-minutowej rozmowy przy posiłku zamówionym przez zawodnika San Antonio Spurs "będzie można poznać Jeremy’ego z zupełnie innej strony". Dodatkowo zwycięzca aukcji otrzyma gadżety-niespodzianki od Sochana, przygotowane "specjalnie na tę okazję".

Fanów piłki nożnej może zainteresować komplet trzech oryginalnych koszulek piłkarskich reprezentacji Holandii z autografami zawodników, pochodzących z trzech różnych meczów rozegranych przeciwko Biało-Czerwonym w Polsce. Polski Związek Piłki Nożnej zaoferował z kolei dwa zaproszenia VIP do loży prezesa Cezarego Kuleszy na mecz Biało-Czerwonych z Albanią w barażu o awans do tegorocznych mistrzostw świata. Spotkanie rozegrane zostanie 26 marca w Warszawie. "W ramach pakietu zwycięzca licytacji weźmie udział w wyjątkowym zwiedzaniu PGE Narodowego w dniu meczowym – zajrzymy m.in. do szatni reprezentacji, a także odwiedzimy najważniejsze i na co dzień niedostępne punkty stadionu. Całość dopełni wyjątkowa niespodzianka, przygotowana przez PZPN specjalnie dla zwycięzcy aukcji" - napisano w informacji prasowej.

Do wylicytowania są również m.in. dwie wejściówki do Loży Prezydenckiej na mecz Wisły Kraków w tym sezonie w towarzystwie prezesa Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice. Siatkarscy kibice w Łodzi mogą się zainteresować aukcją ŁKS. Klub wystawił na licytację dwudniowy wyjazd dla jednej osoby z zespołem na mecz TAURON Ligi z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, który odbędzie się w weekend 20-22 lutego. W pakiecie zawarto m.in. kompletny wyjazdowy ubiór klubowy, pobyt w hotelu razem z drużyną i wspólne posiłki, udział w porannym treningu w dniu meczu oraz udział w samym spotkaniu jako członek zespołu w miejscu przeznaczonym dla statystyka i członków sztabu spoza ławki meczowej.

Wylicytować można również m.in. koszulkę reprezentacyjną Roberta Lewandowskiego z autografem, Jakuba Błaszczykowskiego z podpisem, reprezentacji Polski siatkarzy z autografami całej drużyny, zespołu koszykarzy KK Partizan Belgrad z podpisem Mateusza Ponitki, a także oryginalny trykot Wilfredo Leona, który nosił w mistrzowskim sezonie 2024/25 w barwach Bogdanki LUK Lublin, z jego autografem.

Aukcje trwają do 16 lutego.